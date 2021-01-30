Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Теперь максимальный тариф будет составлять 1,79 гривны за кубометр.

Источник: 24 канал

Соответствующее решение приняли во время заседания комиссии 30 января.

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Тарифы пересмотрели такие облгазы

ЧАО "Гадячгаз",

АО "Закарпатгаз",

АО "Ивано-Франковскгаз",

АО "Лубныгаз",

ЧАО "Мелитопольгаз",

АО "Николаевгаз",

АО "Полтавагаз",

ЧАО "Тернопольгаз",

АО "Тисменицагаз",

ЧАО "Уманьгаз",

АО "Харьковгаз",

АО "Черновцыгаз",

ООО "Газовик".



Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов / Фото НКРЭКУ

Как изменилась цена

Согласно решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 гривны за 1 кубометр в месяц без НДС. Такое решение приняли "с целью недопущения социальной напряженности среди населения".

Отметим, что ранее Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения. Поэтому, на период карантина предельная цена на газ составляет 6,99 гривны за кубометр. В то же время газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривны за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.



Цена на газ / Инфографика 24 канала