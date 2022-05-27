Спрос на посуточную аренду вырос в 15 раз: где самое дешевое жилье
Война преобразовала рынок краткосрочной аренды жилья в Украине. У каких городах жилье пользуется наибольшим спросом и сколько стоят сутки, читайте в материале.
В марте спрос на посуточную аренду жилья на платформе OLX вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, передает 24 канал. На опубликованные объявления от арендодателей откликнулось более 1 миллиона раз.
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Уже в апреле спрос на краткосрочную аренду стабилизировался до довоенных показателей. Однако по сравнению с прошлым годом активность выросла на 52%.
Где украинцы ищут жилье
Самыми популярными областями для бронирования жилья посуточно Закарпатская, Кировоградская и Днепропетровская . Но украинцы выбирают разные области, в зависимости от типа интересующего их помещения:
- квартиры посуточно или почасово больше всего интересуют людей в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях;
- краткосрочная аренда домов – в Кировоградской, Винницкой и Волынской областях;
- гостиницы и базы отдыха пользуются спросом в Черкасской, Житомирской и Днепропетровщине;
- хостелы, койко-места ищут в Винницкой и Полтавской областях.
Где самая выгодная аренда жилья в Украине
Среди крупных городов дешевле всего можно снять одни сутки в однокомнатной квартире в столице – 578 гривен. В Черкассах чуть дороже – около 600 гривен. А самым дорогим Ужгород. Там придется заплатить в среднем 850 гривен в сутки.
Если интересует аренда домов, то самые дешевые они в Кропивницком – около 725 гривен в сутки. Популярны домики на Волыни: их цена колеблется от 925 гривен в Шацке до 1 436 гривен в Свитязе. В курортных городках Карпат средние цены в пределах 1000 – 2000 гривен в сутки.
Если планируете отдыхать в отеле или на базе отдыха, то самое дешевое жилье можно найти на Житомирщине – в среднем 500 гривен. В Киеве цены не сильно выше – 576 гривен в сутки.
Традиционно самый дешевый ночлег предлагают в хостелах:
- Винница – 200 гривен;
- Полтава – 150 гривен;
- Львов – 280 гривен;
- Ивано-Франковск – 350 гривен;
- Ужгород – 200 гривен.
Отметим, что из-за войны миллионы украинцев покинули свои дома. Многие из них уехали за границу, а значительная часть переехала в другие области. Так, больше всего приняли западные области Украины, которые и больше всего почувствовали подорожание аренды жилья.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.
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