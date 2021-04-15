Руководство Национального банка Украины сообщило, что эскалация со стороны России снизила спрос нерезидентов на государственные облигации (ОВГЗ) и увеличила спрос на валюту. Однако, в НБУ заверили, что золото-валютных резервов Нацбанка достаточно для сдерживания спроса на валюту.

Спад спроса на ОВГЗ

Во время прес брифинга Нацбанка 16 апреля 2021 года Председатель НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Юрий Гелетий рассказали, что через наращивание войск России возле границы Украины, наблюдается небольшой спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов. Однако НБУ допускает, что нерезиденты могут вернуться в случае уменьшения военного напряжения на Востоке.

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Кто такие нерезиденты Нерезиденты – юридические лица и субъекты предпринимательской деятельности, не имеющие статуса юридического лица (филиалы, представительства), находящихся за пределами Украины, что осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством другого государства.

Прогноз заместителя председателя НБУ

Глетий отметил, что провокационные действия со стороны России повлияли на оценку инвесторов перспектив украинского рынка и ухудшили ее.

Мы надеемся, что в случае снижения военного напряжения нерезиденты могут активно возвращаться на рынок ОВГЗ,

– сказал Гелетий.

Что такое ОВГЗ Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ)государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, отмечает Минфин

Рост спроса на валюту

Глава НБУ отметил и то, что эскалация со стороны России снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила спрос на валюту, однако Шевченко отметил, что золотовалютных резервов НБУ достаточно для сдерживания спроса на валюту.

После новостей о начале эскалации мы почувствовали дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. НБУ проводил интервенции и благодаря его действиям нам удалось сгладить этот спрос,

– заметил Шевченко.

Шевченко отметил, что в дальнейшем, такой фактор, как эскалация на границах Украины, будет рассматриваться как допущение макропрогноза.