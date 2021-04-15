Спрос на гособлигации упал, а на валюту вырос: НБУ рассказал почему
Руководство Национального банка Украины сообщило, что эскалация со стороны России снизила спрос нерезидентов на государственные облигации (ОВГЗ) и увеличила спрос на валюту. Однако, в НБУ заверили, что золото-валютных резервов Нацбанка достаточно для сдерживания спроса на валюту.
Источник:24 канал
Спад спроса на ОВГЗ
Во время прес брифинга Нацбанка 16 апреля 2021 года Председатель НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Юрий Гелетий рассказали, что через наращивание войск России возле границы Украины, наблюдается небольшой спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов. Однако НБУ допускает, что нерезиденты могут вернуться в случае уменьшения военного напряжения на Востоке.
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Кто такие нерезидентыНерезиденты – юридические лица и субъекты предпринимательской деятельности, не имеющие статуса юридического лица (филиалы, представительства), находящихся за пределами Украины, что осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством другого государства.
Прогноз заместителя председателя НБУ
Глетий отметил, что провокационные действия со стороны России повлияли на оценку инвесторов перспектив украинского рынка и ухудшили ее.
Мы надеемся, что в случае снижения военного напряжения нерезиденты могут активно возвращаться на рынок ОВГЗ,
– сказал Гелетий.
Что такое ОВГЗОблигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, отмечает Минфин.
Рост спроса на валюту
Глава НБУ отметил и то, что эскалация со стороны России снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила спрос на валюту, однако Шевченко отметил, что золотовалютных резервов НБУ достаточно для сдерживания спроса на валюту.
После новостей о начале эскалации мы почувствовали дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. НБУ проводил интервенции и благодаря его действиям нам удалось сгладить этот спрос,
– заметил Шевченко.
Шевченко отметил, что в дальнейшем, такой фактор, как эскалация на границах Украины, будет рассматриваться как допущение макропрогноза.
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