"Спортмастер" уже несколько дней под санкциями, но и в дальнейшем продолжает работу своих магазинов в Украине. За что наложили санкции, почему они не действуют и какие компании могут стать следующими в санкционном списке – в материале Экономики 24.

Как "Спортмастер" игнорирует санкции

Украина ввела санкции против сети розничной торговли спортивными товарами "Спортмастер". Об этом говорится в указе Президента.

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Вообще санкции наложили на владельца магазинов "Спортмастер", а именно компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd. Но поскольку эта компания владеет долей 99% "Спортмастера" в Украине, то санкции напрямую влияют и на возможность работы украинских магазинов.

Какие санкции предусматривает указ:

Магазины в сети не могут работать;

Невозможна доставка товаров в пределах Украины и ввоз из-за границы;

Компания не имеет права выводить капитал из Украины.

Санкции будут действовать 3 года. Но несмотря на запрет, магазины компании продолжают работать, будто ничего не произошло.

Позиция компании "Спортмастер"

В компании "Спортмастер-Украина" не видят поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности, о чем в заявлении сообщила исполнительный директор Людмила Кныш.

Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd к санкционному списку является неаргументированным и безосновательным, вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы,

– говорится в заявлении.



Магазины "Спортмастер" продолжают работу / Фото shoes-report

Заметим, что магазины "Спортмастера" работают в 16 областных центрах Украины. В целом это около 150 торговых точек, включая магазины Columbia, Sportlandia и Weekender.

Экономист Борис Кушнирук в комментарии 24 каналу обратил внимание, что компания игнорирует санкции, проведя параллель с недавними санкциями на каналы Козака (фактически Медведчука).

Вообще ситуация выглядит абсурдно. Сказали, что вводят санкции и при этом ничего не происходит со "Спортмастер". Он работает. Ввели санкции против владельцев телеканалов – каналы закрылись, ввели санкции против владельцев "Спортмастера" – магазины работают,

– подчеркивает эксперт.

Борис Кушнирук добавляет: если государство ввело санкции, то должно обеспечить их соблюдение. В таком случае полиция имеет право действовать согласно указу и прекращать работу магазинов, если они этого не делают сами.

В то же время один из членов СНБО в анонимном комментарии Liga.net обратил внимание, что в указе указана иностранная компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, а не "Спортмастер-Украина". В СБУ относительно законности работы магазинов, не сообщали. 24 канал подал соответствующий запрос на информацию.

Почему наложили санкции

Официальная версия СБУ

В СБУ отметили, что санкции ввели на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму.

Правоохранители пояснили, что введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины. Его направили еще летом 2019 года. И с тех пор МИД "неоднократно обращался с соответствующими нотами к госорганам Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Один из магазинов в оккупированном Крыму

Борис Кушнирук еще до официальной версии от СБУ отметил, что не понимает почему санкции вводят после стольких лет. Ведь обращения о ведении деятельности на оккупированных территориях звучали еще с 2017 года.

Другие версии

Еще до официального заявления СБУ, предполагалось, что причиной могут быть российские владельцы. Об этом подробнее рассказываем далее в материале.

К тому же еще в 2017 году компания спонсировала проведение конкурса в оккупированном Луганске.

А активисты требовали закрытия магазинов "Спортмастер" еще с 2014 года, когда началась война с Россией.

Обратите внимание. По информации Liga.net в оккупированном Крыму продолжают работать магазины таких компаний, как Metro, Auchan, Novus, Эльдорадо, Глория Джинс и O'Stin. Поэтому по той же самой причине в теории возможно наложение санкций и на эти компании. Правда, для "легализации" своей деятельности они создали другие юридические компании, от которых и ведут бизнес на оккупированной территории.

Что известно о владельцах "Спортмастеру"

Бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняки, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. Они имеют гражданство Мальты, но проживают в Швейцарии.

Сама же компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, против которой ввели санкции, зарегистрирована в Сингапуре. Среди учредителей компании и российский миллиардер Дмитрий Дойхен, совладелец еще около 20 предприятий в России.

По информации Forbes, Фартушняки и Дойхен основали несколько компаний в России перед тем, как создать "Спортмастер".

Обратите внимание! На официальном российском и белорусском сайтах компании размещена карта, на которой оккупированный Крым изображен, как часть России.

Присутствие России в экономике Украины

Сколько компаний работает в Украине

По информации, собранной YouControl, в Украине работало всего 104 филиала российских компании по состоянию на июль 2020 года.

российских компании по состоянию на июль 2020 года. Однако еще 12 970 компаний, которые работали в Украине, имели российских учредителей или бенефициаров. Кстати, "Спортмастер" также принадлежит к этому перечню.

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Активная торговля

Кроме представления своих компаний в Украине, Россия уже почти на восьмом году войны и в дальнейшем занимает видное место среди торговых партнеров Украины. Так, по итогам 2020 года Россия заняла второе место после Китая по объемам торговли. Причем мы больше покупаем в России, чем продаем ей, по данным Госстата: