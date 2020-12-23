Мобильный банк sportbank в декабре 2020 года начал выдавать карты в партнерстве с ТАСКОМБАНКОМ. Это сотрудничество существенно усиливает позиции sportbank с точки зрения капитализации и ликвидности.

Никита Измайлов, соучредитель мобильного банка sportbank, прокомментировал партнёрство с ТАСКОМБАНКОМ:

Я горжусь тем, что работа команды sportbank была признана лучшей среди других проектов и мы стали партнерами финансово-промышленной группы "ТАС", которая активно внедряет в своих бизнес-процессах инновационные решения. ТАСКОМБАНК – это технологичный банк и долгосрочный партнер, на которого можно рассчитывать.

Украина – страна с огромным потенциалом для развития необанкинга и современных мобильных банков, поэтому рынок достаточно широкий и у него есть большой клиентский потенциал. Сотрудничество с необанками является стратегическим направлением развития для ТАСкомбанка и мы готовы инвестировать в такие проекты, — заявил Председатель Наблюдательного совета ТАСКОМБАНКА Сергей Попенко.

ТАСКОМБАНК – сильный игрок на банковском рынке: входит в ТОП-20 банков по размеру активов, а также признан системно важным банком Национальным банком Украины. Интеграция с новым банком-партнером – это масштабирование проекта sportbank и неограниченные возможности для привлечения клиентов, выдачи заемов и кредитования.

Я убежден, что на банковском рынке Украины такие проекты могут работать и конкурировать вполне комфортно. Это направление считаем перспективным, поэтому готовы максимально способствовать своими знаниями, возможностями и опытом. Sportbank – профессиональная, активная и креативная компания, которая ставит перед собой амбициозные цели, — подчеркнул Владимир Дубей, Председатель Правления ТАСКОМБАНКА.

Дополнительная информация:

Мобильный банк sportbank презентовали в октябре 2019 года. На конец декабря 2020 года клиентская база sportbank насчитывает уже более 150 000 клиентов. Эти клиенты обслуживаются на базе банка-эмитента ОКСИ банк. Новые клиенты с декабря получают карты на платформе ТАСКОМБАНКА. Несмотря на мультибанковскую архитектуру, для всех клиентов мобильного банка ничего не меняется: sportbank остается самостоятельным продуктом и отдельным брендом.



ТАСКОМБАНК основан в 1989 году и является одним из первых коммерческих банков в Украине. По размерам чистых активов – в двадцатке крупнейших банков страны. Входит в озвученный НБУ перечень системно важных банков.



С 2004 года ТАСКОМБАНК является частью финансово-промышленной группы "ТАС" Сергея Тигипко. В июле 2020 года банк успешно прошел процедуру рейтингования международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, получив рейтинг на уровне суверенного рейтинга Украины.