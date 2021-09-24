Сплошной саботаж со стороны судебной мафии, – Фурса о влиянии реформы на транш от МВФ

Миссия Международного валютного фонда в Украине началась 21 сентября и продлится 2 недели. После ее завершения, могут быть как положительные, так и отрицательные выводы, учитывая провал судебной реформы.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, теоретически, миссия может быть успешной, поскольку произошел прогресс в голосовании за судебную реформу.

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"В то же время мы сейчас видим сплошной саботаж этой реформы со стороны судебной мафии", – подчеркнул Фурса.

Миссия МВФ может быть успешной

Инвестиционный банкир добавил, если выводы миссии МВФ будут положительными, то уже через месяц после ее завершения Украина может получить средства. В валютном фонде могут решить, что голосование за судебную реформу – это уже шаг вперед, а полное ее внедрение станет темой для следующих программ и траншей.

Ключевое решение, которое должно быть в рамках сотрудничества, чтобы миссия была успешной – это принятие законопроекта по НАБУ. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

Украинская власть достаточно расслаблена

Проектом закона №5459-1 авторы предлагают определить статус Национального антикоррупционного бюро Украины как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом вместо государственного правоохранительного органа. Таким образом его действия будет координировать непосредственно Кабмин.

По словам инвестиционного банкира, Украине не критично нужны деньги от МВФ. Страна может на протяжении 3 месяцев спокойно пережить отсутствие транша, однако сотрудничество с МВФ является залогом макроэкономической стабильности.

На самом деле, власть достаточно расслаблена, потому что они видят, что мы худо-бедно проходим год даже без этого транша. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

Однако сотрудничество с МВФ будет способствовать вливанию инвестиций в Украину. Речь идет как о доступе к рефинансированию долга, так и о готовности инвесторов покупать украинские долги.

Фурса заверил, что в любом случае украинцам не стоит ожидать "скачки" доллара. На валютном рынке ситуация стабильная, на протяжении 2021 года благоприятной была ситуация и для национальной валюты.

Если МВФ таки даст Украине очередной транш, деньги направят либо в резервы центрального банка, либо на финансирование дефицита бюджета. В случае с бюджетом, они пойдут в "общий котел".

Фурса о влиянии судебной реформы на миссию МВФ в Украине: Видео 24 канала

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