Такое мнение в эфире 24 канала озвучил инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, теоретически, миссия может быть успешной, поскольку произошел прогресс в голосовании за судебную реформу.
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"В то же время мы сейчас видим сплошной саботаж этой реформы со стороны судебной мафии", – подчеркнул Фурса.
Миссия МВФ может быть успешной
Инвестиционный банкир добавил, если выводы миссии МВФ будут положительными, то уже через месяц после ее завершения Украина может получить средства. В валютном фонде могут решить, что голосование за судебную реформу – это уже шаг вперед, а полное ее внедрение станет темой для следующих программ и траншей.
Ключевое решение, которое должно быть в рамках сотрудничества, чтобы миссия была успешной – это принятие законопроекта по НАБУ.
Украинская власть достаточно расслаблена
По словам инвестиционного банкира, Украине не критично нужны деньги от МВФ. Страна может на протяжении 3 месяцев спокойно пережить отсутствие транша, однако сотрудничество с МВФ является залогом макроэкономической стабильности.
На самом деле, власть достаточно расслаблена, потому что они видят, что мы худо-бедно проходим год даже без этого транша.
Однако сотрудничество с МВФ будет способствовать вливанию инвестиций в Украину. Речь идет как о доступе к рефинансированию долга, так и о готовности инвесторов покупать украинские долги.
Фурса заверил, что в любом случае украинцам не стоит ожидать "скачки" доллара. На валютном рынке ситуация стабильная, на протяжении 2021 года благоприятной была ситуация и для национальной валюты.
Если МВФ таки даст Украине очередной транш, деньги направят либо в резервы центрального банка, либо на финансирование дефицита бюджета. В случае с бюджетом, они пойдут в "общий котел".
Фурса о влиянии судебной реформы на миссию МВФ в Украине: Видео 24 канала
Транш от МВФ: последние новости
- Миссия МВФ начала работу в Украине 21 сентября. Главными ее задачами является оценка независимости Нацбанка, судебной и антикоррупционной реформ, проекта госбюджета на 2022 год.
- Размер очередного транша для Украины составляет более 700 миллионов долларов. Однако стоит учитывать, что программа МВФ заканчивается в декабре 2021 года.
- В Кабмине ожидают получить помощь от Фонда до конца года. Такое позитивное мнение озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.