57 и это не конец: назвали имена кандидатов на пост главы Бюро экономической безопасности

Обнародовали список кандидатов, которые хотят возглавить Бюро экономической безопасности. Среди 57 претендентов есть достаточно известные в политике люди.

Так среди списка желающих оказались глава ДФС Вадим Мельник, экс-министр финансов Александр Данилюк, экс-нардеп Николай Катеринчук, бывший глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Напомним Заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности подали более 50 человек, – министр

Список претендентов на должность главы БЭБ

1. Григол Шалвович Катамадзе

2. Шершнев Павел Сергеевич

3. Постолов Михаил Юрьевич

4. Ступак Иван Иванович

5. Руденко Александр Владимирович

6. Ковчи Аттила Ласлович

7. Глущенко Николай Иванович

8. Маштабей Сергей Валентинович

9. Калабухова Светлана Викторовна

10. Гайченко Андрей Витальевич

11. Олейник Сергей Васильевич

12. Гейко Александр Анатольевич

13. Корчинский Николай Николаевич

14. Шейко Александр Николаевич

15. Путятов Геннадий Валерьевич

16. Ковальчук Владимир Александрович

17. Павловский Дмитрий Павлович

18. Воротынцев Егор Васильевич

19. Куликов Кирилл Борисович

20. Феофилатов Денис Николаевич

21. Иваненко Игорь Владимирович

22. Солодченко Сергей Викторович

23. Мельник Вадим Иванович

24. Величко Владимир Анатольевич

25. Голод Сергей Валерьевич

26. Кябда Ярослав Васильевич

27. Татаринов Роман Владимирович

28. Гречневая Татьяна Владимировна

29. Новак Анатолий Николаевич

30. Кареев Александр Михайлович

31. Негодюк Александр Васильевич

32. Катеринчук Николай Дмитриевич

33. Туровский Алексей Анатольевич

34. Хомяк Мирослав Степанович

35. Ткаченко Владимир Николаевич

36. Сергиенко Юрий Викторович

37. Осмаловский Денис Юльевич

38. Осипчук Роман Сергеевич

39. Ткаченко Артем Викторович

40. Клименко Юрий Валентинович

41. Диденко Юрий Николаевич

42. Горбаль Василий Николаевич

43. Оксинюк Сергей Григорьевич

44. Альвас Игорь Иванович

45. Синявская Мария Алексеевна

46. Павленко Вадим Иванович

47. Горбенко Анна Николаевна

48. Данилюк Александр Александрович

49. Джан Раджами Мохаммадович

50. Куцый Максим Васильевич

51. Шаповалов Олег Анатольевич

52. Пасека Дмитрий Александрович

53. Яцик Юлия Григорьевна

54. Чегіль Богдан Иванович

55. Горбаль Василий Михайлович

56. Шевченко Андрей Григорьевич

57. Вовк Василий Васильевич

Впрочем, как написал нардеп Даниил Гетманцев, 57 – это еще не конец. До 12 июля еще будут принимать документы, которые были отправлены до 7 июля по почте.

57 людей, желающих сделать нашу экономику чище, а бизнес защищенней. Хотят убрать схематоз и прекратить произвол налоговой милиции. Хотят ли? Все 57? Думаю нет. И точно знаю тех, кто когтями цепляется за поезд,

– написал Гетманцев в своей телеграмме.

Напомним! Верховная Рада 28 января 2021 поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Сейчас такие правонарушения расследуют налоговая милиция, СБУ и Нацполиция. Когда новосозданный орган заработает, Налоговую милицию расформируют.

Известны кандидаты на должность главы БЭБ

Александр Данилюк

Данилюк имеет целый багаж опыта работы в госструктурах. Занимал высокие должности при президентстве Виктора Ющенко и Виктора Януковича. В апреле 2016 года Данилюка назначили министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. В мае 2019 года за Зеленского его назначили секретарем СНБО, впоследствии – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Он уволился, заявив, что "не хочет играть в подковерные игры".

Василий Горбаль

Еще один известный в политических кругах деятель. Горбаль был народным депутатом IV, V и VI созывов. Входил в состав фракции "За единую Украину", впоследствии стал членом "Партии регионов". В 2004 году активно занимался избирательной кампанией кандидата на пост президента Виктора Януковича.

Весной 2010 года Горбаля назначили главой ОГА Львовской области. 8 сентября на тайном голосовании, ему выразили недоверие. В 2020 году Горбаля назначили членом Совета НБУ.



Василий Горбаль и Виктор Янукович / Vesti.ua

Николай Катеринчук

Народный депутат IV, V, VI, VII и лидер "Европейской партии". Глава Центрального исполнительного комитета "Наша Украина", участник Оранжевой революции. В составе юридической команды "оранжевого" лагеря оспаривал в Верховном Суде Украины сфальсифицированные результаты второго тура выборов Президента. В 2020 году подавался на конкурс главы налоговой, но проиграл.

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Максим Куцый

Куцый – председатель Одесской областной государственной администрации с 11 октября 2019 года по 5 ноября 2020 года. Он украинский бизнесмен и бывший работник МВД. В органах Министерства внутренних дел он работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями.