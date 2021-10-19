Специалист по кофе сказал, вырастет ли цена на популярный напиток
Источник:24 канал
Цена на кофе может измениться. Это, вероятно, происходит из-за биржевого зерна в мире. Владельцы крупных коммерческих кофейных корпораций влияют на рыночную цену.
В последнее время цена на биржевое зерно действительно увеличилась на 50%. Об этом сообщил в эфире 24 канала специалист по кофе и один из основателей компании Wild Flamingo Антон Бабий.
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В то же время тем, кто работают с качественным зерном – premium и special, увеличение цены не очень грозит.
Она (цена – 24 канал) может повыситься максимум на 10 – 15%, можно не переживать,
– подчеркнул Бабий.
Он пояснил, что такие изменения в любом случае произойдут уже в скором времени. Но сейчас цены остаются такими, как и были.
Эксперт: в мире есть проблемы с арабикой
Как пояснил специалист по кофе, в мире есть проблемы с таким зерном как арабика, поскольку происходят климатические изменения. Зато качественной будет робуста.Справка. Есть 2 основных вида кофейного зерна – арабика и робуста.
Ее (робусту – 24 канал) выращивают специально для того, чтобы она была многогранна, вкусна как арабика. А также – чтобы она была стабильной и не подвергалась рискам уничтожения различными насекомыми.
Специалист по кофе рассказал об увеличении цены на напиток: смотрите видео
С чем связано повышение цены на кофе
- Бразилия потеряла 11% плантаций сортов арабики из-за плохой погоды в стране. Поэтому цены на кофе выросли до 7-летнего максимума.
- Колумбия, воспользовавшись ситуацией, начала продавать свой кофе дороже.
- По словам экспертов, вскоре цены на популярный напиток должны стабилизироваться.