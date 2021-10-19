В последнее время цена на биржевое зерно действительно увеличилась на 50%. Об этом сообщил в эфире 24 канала специалист по кофе и один из основателей компании Wild Flamingo Антон Бабий.

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В то же время тем, кто работают с качественным зерном – premium и special, увеличение цены не очень грозит.

Она (цена – 24 канал) может повыситься максимум на 10 – 15%, можно не переживать,

– подчеркнул Бабий.

Он пояснил, что такие изменения в любом случае произойдут уже в скором времени. Но сейчас цены остаются такими, как и были.

Эксперт: в мире есть проблемы с арабикой

Как пояснил специалист по кофе, в мире есть проблемы с таким зерном как арабика, поскольку происходят климатические изменения. Зато качественной будет робуста.

Справка. Есть 2 основных вида кофейного зерна – арабика и робуста.

Ее (робусту – 24 канал) выращивают специально для того, чтобы она была многогранна, вкусна как арабика. А также – чтобы она была стабильной и не подвергалась рискам уничтожения различными насекомыми. Антон Бабий Специалист по кофе, соучредитель компании Wild Flamingo

Специалист по кофе рассказал об увеличении цены на напиток: смотрите видео

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