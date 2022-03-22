S&P отзовет рейтинги всех российских компаний

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций до 15 апреля 2022 года. Об этом S&P сообщило на своем сайте.

S&P отзывает рейтинг российских компаний

Международное агентство приняло решение отозвать рейтинг всех российских компаний из-за запрета ЕС на присвоение кредитно-рейтинговым агентствам ЕС рейтингов юридическим лицам, органам или организациям из России.

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Поэтому рейтинги будут отозваны до 15 апреля этого года. Эта дата – последний срок установленный ЕС. Напомним, что ранее S&P объявило о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации в Украине.

Кредитный рейтинг России: оценка S&P

Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг России с CCC- до CC. Это произошло из-за санкций Запада, введенных в результате вторжения в Украину. Они уменьшили имеющиеся валютные резервы оккупанта и ограничили доступ к мировой финансовой системе.

Согласно шкале S&P, рейтинг СС означает высокую уязвимость к дефолту. Или, что дефолт пока не состоялся, но является фактически несомненным.

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