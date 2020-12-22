Президент Владимир Зеленский образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Возглавила новый орган заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко. Ее назначили в ОПУ лишь 22 декабря.

Совет будет способствовать налаживанию взаимодействия между органами государственной власти и субъектами малого предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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Руководительница Совета Юлия Свириденко должна в течение 5 дней внести предложения по составу органа.

На первом заседании присутствовал Андрей Ермак

В ОПУ уже успели провести первое заседание Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Участие в нем принял и непосредственный руководитель Свириденко Андрей Ермак.

Здесь нет никакой политики – лишь построение сильной экономики. Без микро- и малого бизнеса это невозможно сделать. Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех,

– заметил глава Офиса Президента.

Свириденко отметила, что почти завершила формирование персонального состава новосозданного органа.

Обратите внимание! Совет будет работать как совещательный орган Офиса Президента на регулярной основе. Заседания будут собирать ежемесячно.