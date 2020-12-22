Зеленский создал Совет по вопросам развития малого предпринимательства: во главе – Свириденко
Президент Владимир Зеленский образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Возглавила новый орган заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко. Ее назначили в ОПУ лишь 22 декабря.
Совет будет способствовать налаживанию взаимодействия между органами государственной власти и субъектами малого предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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Руководительница Совета Юлия Свириденко должна в течение 5 дней внести предложения по составу органа.
На первом заседании присутствовал Андрей Ермак
В ОПУ уже успели провести первое заседание Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Участие в нем принял и непосредственный руководитель Свириденко Андрей Ермак.
Здесь нет никакой политики – лишь построение сильной экономики. Без микро- и малого бизнеса это невозможно сделать. Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех,
– заметил глава Офиса Президента.
Свириденко отметила, что почти завершила формирование персонального состава новосозданного органа.
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