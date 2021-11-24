Советник Зеленского объяснил, зачем Украина берет деньги в долг

Международный валютный фонд согласовал очередной транш для Украины на почти 700 миллионов долларов. Средства берут в долг, когда есть дефицит государственного бюджета.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он пояснил, сейчас Украина берет на внешних площадках деньги в долг на примерно 6,5%

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Однако получив сигнал от Международного валютного фонда, Украина может заменить долги на более дешевые – под 6%. При этом, когда Украина в 2019 году вышла на международные площадки, то взяла деньги в долг под 9,8% годовых по евро.

Если у государства нет дефицита или он очень незначительный, это означает, что страна не выходит на международные площадки не берет средства в долг,

– подчеркнул Устенко.

Влияние пандемии на экономику мира

В то же время он пояснил, что пандемия COVID-19 образовала так называемую Новую экономическую историю. Мировая экономика в 2020 году продемонстрировала значительное падение. Например, в Испании такой кризис был впервые.

При этом лишь 3 страны – Китай, Турция и Египет – показали рост своей экономики в 2020 году. Впрочем, если бы экономика Китая не выросла на 2,5%, то проседание экономики во всем мире было бы не столь глубоким.

Деньги для Украины: последние новости

23 ноября стало известно, что Украина таки получит почти 700 миллионов долларов от МВФ.

Деньги потратят на поддержку финансовой системы, макроэкономическую стабильность и борьбу с последствиями коронавируса.

Денис Шмыгаль убежден, что Украина получит деньги, ведь подтвердила свой статус надежного партнера.

Полное интервью Олега Устенко в программе "Первые лица" смотрите 24 ноября в 16:00 на 24 канале.