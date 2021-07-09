Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, продолжается процесс консультаций с МВФ. Есть несколько векторов переговоров: Нацбанк, Министерства финансов, юстиции, экономики и энергетики, Кабинет министров Украины.

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Во время поездки в Вашингтон, министр финансов Украины Сергей Марченко проинформировал МВФ об имеющемся прогрессе после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Депутаты Верховной Рады приняли большинство законодательных актов, которые нужны, чтобы возобновить сотрудничество Украины с МВФ.

Имеем очень большую вероятность, что будет подписано рабочее соглашение с МВФ. Это разблокирует наше финансирование по меньшей мере по первому траншу на 700 миллионов долларов,

– заявил Устенко.

Когда подпишут соглашение

Подписание предварительного соглашения между МВФ и Минфином ожидают в конце июля или начале августа 2021 года. Украинский вопрос вынесут на заседание Совета директоров. До этого момента нужно успеть с выполнением всех условий соглашения, чтобы остаться в программе и получить остальное финансирование.

Ранее говорилось о "буксовании" правительства в принятии антикоррупционных законодательных актов и проведении судебной реформы. Сейчас эти законопроекты находятся на рассмотрении или уже приняты. Устенко подчеркнул, что речь шла и о повышении уровня независимости НБУ, формировании бюджета на 2022 год и макроэкономических показателях на 2022 – 2023 годы.

Есть положительная статистика темпов экономического роста в мае и июне, ожидаем высокий уровень в целом в 2021 году,

– добавил советник президента.

Важность антикоррупционного законодательства

Принятие антикоррупционного законодательства важно для долгосрочных перспектив экономического роста в Украине. Оно невозможно без привлечения внутренних и внешних инвестиций. Инвестиционная деятельность не развивается в странах с некачественной судебной системой, недостаточно защищенными правами собственности и с высоким уровнем коррупции.

Устенко подчеркнул, что Украина активно движется в направлении разблокирования финансирования со стороны МВФ. Для Украины у них зарезервировано 5 миллиардов долларов, из которых до сих пор удалось получить лишь 2 миллиарда.

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Относительно государственного корпоративного управления в Украине, советник президента рекомендует четко прописать и установить систему так называемых KPI для государственных компаний с наблюдательными советами. После этого – разработать механизм мотивации для каждого звена, включая наблюдательные советы и высшее руководство компании. Эти вопросы представители Украины активно обсуждали во время встречи с МВФ.

После этого договора стоимость кредитования Украины будет резко уменьшена. МВФ даст возможность более эффективно проводить торговую политику и экономить миллиарды гривен,

– резюмировал Устенко.

Устенко о транше в 700 миллионов долларов от МВФ для Украины: смотрите видео