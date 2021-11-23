В Совете Нацбанка рассказали, на что Украина потратит транш МВФ

Украина получит второй транш от Международного валютного фонда за 2021 год. Деньги зачислят в государственный бюджет нашего государства.

Их используют в ряде отраслей. Об этом в эфире 24 канала рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

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Он объяснил, что согласно заявлениям президента Украины, деньги потратят прежде всего:

на поддержку финансовой системы;

на макроэкономическую стабильность;

на борьбу с последствиями коронавируса.

По моему мнению, это правильное решение,

– отметил Фурман.

В то же время, по его словам, нужно использовать максимум денег на структурную перестройку экономики Украины, на экономический рост, на поддержку малого и среднего бизнеса.

Если мы хотим, чтобы экономика Украины росла значительными темпами, то роль государства, особенно во время пандемии, является определяющей. Василий Фурман Член Совета Национального банка Украины

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