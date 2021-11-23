В Совете Нацбанка рассказали, на что Украина потратит транш МВФ

23 ноября 2021 , 15:04
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Источник:

24 канал

Украина получит второй транш от Международного валютного фонда за 2021 год. Деньги зачислят в государственный бюджет нашего государства.

Их используют в ряде отраслей. Об этом в эфире 24 канала рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

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Куда распределят транш МВФ

Он объяснил, что согласно заявлениям президента Украины, деньги потратят прежде всего:

  • на поддержку финансовой системы;
  • на макроэкономическую стабильность;
  • на борьбу с последствиями коронавируса.

По моему мнению, это правильное решение,
– отметил Фурман.

В то же время, по его словам, нужно использовать максимум денег на структурную перестройку экономики Украины, на экономический рост, на поддержку малого и среднего бизнеса.

Если мы хотим, чтобы экономика Украины росла значительными темпами, то роль государства, особенно во время пандемии, является определяющей.

Василий Фурман

Член Совета Национального банка Украины

На что Украина потратит транш МВФ: смотрите видео

Главное о транше Международного валютного фонда

  • Украина получит от Международного валютного фонда 700 миллионов долларов по программе stand-by. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.
  • МВФ согласовал второй транш после анализа наших экономических показателей. Чтобы получить эти деньги, украинская власть обязалась внести изменения в налоговую и бюджетную политику, одновременно защищать социально уязвимые слои населения.
  • Украина должна обеспечить независимость Национального банка и снизить инфляцию.
  • Кроме того, Киев должен улучшить управление банками, чтобы те могли предоставлять надежные кредиты бизнесу. Также Украина должна сделать сдвиг в борьбе с коррупцией и продвижении судебной реформы.
  • Совет МВФ одобрил продление действия соглашения stand-by до конца июня 2022 года. Это означает, что Украина может получить еще 2 миллиарда долларов за этот период.
Автор: Анастасія Мигидюк