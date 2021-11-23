Их используют в ряде отраслей. Об этом в эфире 24 канала рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.
К теме Долгожданное решение: МВФ согласовал новый транш Украине на 700 миллионов
Куда распределят транш МВФ
Он объяснил, что согласно заявлениям президента Украины, деньги потратят прежде всего:
- на поддержку финансовой системы;
- на макроэкономическую стабильность;
- на борьбу с последствиями коронавируса.
По моему мнению, это правильное решение,
– отметил Фурман.
В то же время, по его словам, нужно использовать максимум денег на структурную перестройку экономики Украины, на экономический рост, на поддержку малого и среднего бизнеса.
Если мы хотим, чтобы экономика Украины росла значительными темпами, то роль государства, особенно во время пандемии, является определяющей.
На что Украина потратит транш МВФ: смотрите видео
Главное о транше Международного валютного фонда
- Украина получит от Международного валютного фонда 700 миллионов долларов по программе stand-by. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.
- МВФ согласовал второй транш после анализа наших экономических показателей. Чтобы получить эти деньги, украинская власть обязалась внести изменения в налоговую и бюджетную политику, одновременно защищать социально уязвимые слои населения.
- Украина должна обеспечить независимость Национального банка и снизить инфляцию.
- Кроме того, Киев должен улучшить управление банками, чтобы те могли предоставлять надежные кредиты бизнесу. Также Украина должна сделать сдвиг в борьбе с коррупцией и продвижении судебной реформы.
- Совет МВФ одобрил продление действия соглашения stand-by до конца июня 2022 года. Это означает, что Украина может получить еще 2 миллиарда долларов за этот период.