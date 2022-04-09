В Совете Нацбанка ответили, как быстро остановить экономику России
Ряд стран продолжает вводить санкции против государства-агрессора. Благодаря этому российская экономика будет отброшена более чем на 20 лет назад.
Однако следует помнить, что для соответствующих ограничений требуется время. Об этом в эфире 24 канала сказал член Совета Нацбанка Василий Фурман.
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Экономика Европы упадет всего на 1 – 3%
"Если мы хотим поставить жирную точку, чтобы экономика (России – 24 канал) остановилась, нужно вводить эмбарго на нефть и газ", – подчеркнул Фурман.
За эти дни войны из Евросоюза в их (России – 24 канал) экономику поступило более 40 миллиардов долларов,
– заметил эксперт.
Он объяснил, что пока европейцы боятся эмбарго и не имеют единства по этому вопросу. Однако, по исследованиям экономистов, если бы они ввели эти ограничения на нефть и газ, падение их экономики было бы на 1 – 3%.Заметим!
"Эмбарго на нефть и газ дало бы сегодня закончить гораздо быстрее войну с победой Украины", – добавил экономист.
Фурман рассказал об экономике России: смотрите видео