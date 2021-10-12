В Фонде проверили действия директора-распорядителя Кристалины Георгиевой в связи с нарушениями, выявленными во время подготовки рейтинга делового климата в 2018 году.

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Георгиеву не отстранили от должности директора МВФ

В результате проверки исполнительный совет МВФ не нашел доказательств вины Георгиевой.

В фонде рассказали, что провели 8 собраний по этой теме, 2 подробные дискуссии с Георгиевой и представителями юридической фирмы WilmerHale, которая выявила нарушения при составлении рейтинга, и детально изучили всю имеющуюся информацию.

Исполнительный совет считает, что представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель сыграла неподобающую роль в подготовке отчета Doing Business 2018 года, когда она была главой Всемирного банка,

– говорится в заключении.

Совет также подтвердил свое доверие к управленческим качествам директора-распорядителя и к ее способности эффективно выполнять свои обязанности. В МВФ уверены в приверженности Георгиевой поддержке самых высоких стандартов управления и объективности в Фонде.

Нарушения при подготовке отчетов Doing Business