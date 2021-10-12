В Фонде проверили действия директора-распорядителя Кристалины Георгиевой в связи с нарушениями, выявленными во время подготовки рейтинга делового климата в 2018 году.
Читайте также Большой скандал в МФВ: директора фонда обвинили в злоупотреблениях на предыдущей работе
Георгиеву не отстранили от должности директора МВФ
В результате проверки исполнительный совет МВФ не нашел доказательств вины Георгиевой.
В фонде рассказали, что провели 8 собраний по этой теме, 2 подробные дискуссии с Георгиевой и представителями юридической фирмы WilmerHale, которая выявила нарушения при составлении рейтинга, и детально изучили всю имеющуюся информацию.
Исполнительный совет считает, что представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель сыграла неподобающую роль в подготовке отчета Doing Business 2018 года, когда она была главой Всемирного банка,
– говорится в заключении.
Совет также подтвердил свое доверие к управленческим качествам директора-распорядителя и к ее способности эффективно выполнять свои обязанности. В МВФ уверены в приверженности Георгиевой поддержке самых высоких стандартов управления и объективности в Фонде.
Нарушения при подготовке отчетов Doing Business
- Всемирный банк в сентябре объявил, что прекращает публикацию рейтинга делового климата Doing Business из-за выявленных грубых нарушений при подготовке предварительных отчетов.
- Тогда обнародовали отчет фирмы WilmerHale, которая ранее была нанята им для расследования нарушений при подготовке рейтинга Doing Business по итогам 2017 и 2019 годов. В нем говорилось о завышении рейтинга Китая в обзоре за 2017 год. К этому якобы была причастна Георгиева, которая на тот момент была исполнительным директором Группы Всемирного банка.
- Сама Георгиева отвергла все обвинения, категорически отрицая свою причастность.