Состоялся первый аукцион по продаже военных облигаций: привлечено более 8 миллиардов гривен
2 марта 2022 , 13:45Читати новину українською
В Украине 1 марта прошел первый аукцион по продаже военных облигаций. В результате удалось привлечь более 8 миллиардов гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге 2 марта. 24 канал передает детали.
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Результаты первого аукциона
По словам Шмыгаля, привлеченные с продажи военных облигаций средства будут направлены на поддержку украинских защитников и защитниц. Кроме того, они профинансируют бюджет в поддержку Вооруженных сил Украины.
Что такое военные облигацииСсудные ценные бумаги, выпущенные правительством с целью финансирования военных операций во время войны. Они способствуют накоплению средств на ведение войны и дают возможность гражданам страны присоединиться к борьбе.
Брифинг Дениса Шмыгаля 2 марта: смотрите видео
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