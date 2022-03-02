Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге 2 марта. 24 канал передает детали.

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Результаты первого аукциона

По словам Шмыгаля, привлеченные с продажи военных облигаций средства будут направлены на поддержку украинских защитников и защитниц. Кроме того, они профинансируют бюджет в поддержку Вооруженных сил Украины.

Что такое военные облигации Ссудные ценные бумаги, выпущенные правительством с целью финансирования военных операций во время войны. Они способствуют накоплению средств на ведение войны и дают возможность гражданам страны присоединиться к борьбе.

Брифинг Дениса Шмыгаля 2 марта: смотрите видео

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