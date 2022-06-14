Министр социальной политики Марина Лазебна в эфире телемарафона единых новостей предположила, что в этом году пенсионная реформа, к сожалению, не сможет состояться , впрочем, все запланированные повышения соцвыплат произойдут автоматически и по плану. 24 канал передает детали.

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Перспектива пенсионной реформы в Украине

Министерша считает, что в 2022 году пенсионную реформу не удастся внедрить, учитывая длительную войну России против Украины. По словам Лазебной, в этом году нам, прежде всего, "надо всем выжить". Вместе с тем чиновник отметила, что пенсионная реформа станет возможной уже в 2023 году .

Я хочу, чтобы люди возвращались в Украину, и им нужно дать перспективу. Я считаю, что накопительные пенсионные счета – это может быть очень хорошей перспективой возвращать людей в Украину. Мы сейчас над этим думаем: какие это могут быть категории, необходим ресурс, чтобы создать эти накопительные счета, отложить людям туда средства,

– объяснила чиновница.

Марина Лазебна отметила, что такие накопительные пенсионные счета являются не только перспективой возвращения людей в страну, но и ресурсом, который может быть использован для восстановления нашего государства . "В этом году это, конечно, не будет сделано, однако следующий год может стать таким годом, когда это заработает", - добавила чиновник.

Повышение социальных выплат

Министерша отметила, что, несмотря на широкомасштабное вторжение России, индексация пенсий, заложенная в бюджет 2022 года, была выполнена в марте. Она подчеркнула, что такая индексация должна быть для всех без исключения пенсионеров, без сегрегации и она планово осуществляется раз в год.

Мы наработали решение о едином порядке унификации индексаций пенсий. Он будет принят, но готовимся к большой индексации уже в следующем году,

– подчеркнула чиновник.

Вместе с тем, 1 июля 2022 года произойдет повышение прожиточного минимума. Лазебная объяснила, что тогда все социальные выплаты, в частности, это прежде всего касается и пенсионеров, также будут перечислены автоматически.

К примеру, надбавки за стаж или если есть особенные заслуги. Все, что в выплате привязано к прожиточному минимуму, – все будет перечислено автоматически, мы к этому готовимся,

– заметила Марина Лазебная.

Министр социальной политики добавила, что этими пересчетами занимается Пенсионный фонд и органы социальной защиты, и с 1 июля такое повышение выплат обязательно произойдет.

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