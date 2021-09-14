Об этом он сообщил во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

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Курс остается в пределах 28,6 – 28,7 гривны,

– сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль добавил, что соответствующие цифры содержатся в трехлетней бюджетной декларации на 2022–2024 годы, одобренной Кабмином летом 2021 года.

В 2021 году курс гривны к доллару будет оставаться относительно стабильным – на уровне 28 гривен за доллар в среднем в течение 12 месяцев".

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривны за доллар, в 2023 году – 28,8 гривны за доллар, в 2024 году – 29,2 гривны за доллар.

Обратите внимание! В законе о Госбюджете-2021 заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривны за доллар. При этом прогнозируемый курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривны за доллар.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара Соединенных Штатов Америки до конца 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года стоимость вырастет до 28,20 гривны.

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Курс доллара до 2024 года / инфографика 24 канала