Финансовая ситуация в Украине остается сложной, поэтому финансирование от Международного валютного фонда является крайне необходимым. Несмотря на это, до конца 2020 Украина никак не сможет получить деньги от МВФ. По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, это фактически невозможно.

В конце ноября глава НБУ Кирилл Шевченко полетел в Вашингтон, чтобы обсудить перспективы сотрудничества Украины с международными партнерами. Как сказал Сологуб, хуже от визита точно не стало, пишет LIGA.net.

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В то же время Сологуб отметил, что не имел личной коммуникации с Шевченко по итогам поездки.

Как я уже сказал, потоки информации в центральном банке несколько изменились в последнее время, но представление о результатах поездки у меня есть. Думаю, хуже точно не стало,

– пояснил он.

Замглавы НБУ отметил, что ему трудно предсказать дальнейшую коммуникацию с МВФ, однако у фонда всегда есть четкий алгоритм действий.

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