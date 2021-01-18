Украинцы в будущем будут получать две пенсии: солидарную и накопительную. Это переходный этап в систему добровольных взносов и отмену солидарной пенсии, которую украинцы получают сейчас.

В Украине уже есть почти сотня тысяч пенсионеров, которые получают сразу две пенсии. Однако в ближнем будущем такими будут все, и это ждет тех украинцев, которые сейчас еще не вышли на пенсию. Какой будет система выплат и размер второй пенсии – в материале24 канала.

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Вторая пенсия: что это

В Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой мы переходим от солидарной пенсии к системе добровольных взносов, где каждый украинец будет сам ответственен за свою будущую пенсию. Система накопительной пенсии – это переходный этап. Именно на этом этапе украинцы и дальше будут получать солидарную пенсию, но также начнут получать вторую пенсию – накопительную.

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Солидарная, накопительная и добровольные взносы: разница

Солидарная пенсия – это пенсия, которая зависит от стажа и размера зарплаты и выплачивается Пенсионным фондом ежемесячно. Украинцы, которые сейчас работают, платят ЕСВ в Пенсионный фонд и оттуда нынешним пенсионерам выплачивают пенсии. По сути украинцы платят за чужую пенсию. Эта система также несовершенна тем, что денег в Пенсионном фонде не хватает и приходится дофинансировать за счет других важных программ. Накопительная пенсия – это, когда украинцы делают выплаты на свой индивидуальный счет в негосударственных фондах. При достижении пенсионного возраста, они эти деньги могут получить сразу, частями или ежемесячно пожизненно. Добровольные взносы – третий и последний этап. На втором этапе совмещены солидарная и накопительная пенсии, на третьем этапе это лишь взносы. Сколько отложил на свой пенсионный счет – столько и получишь.

Кто будет получать накопительную пенсию

Сейчас накопительную пенсию получают только те, которые платили в негосударственные пенсионные фонды. Такие фонды существуют уже несколько лет. По состоянию на июнь 2019 их было 62. Однако, если закон примут, то накопительные пенсии станут обязательными для всех украинцев. Подробнее о негосударственных пенсионных фондах и как их выбрать мы писали в материале Накопительные пенсии в Украине станут обязательными: преимущества и недостатки.

Какие пенсии будут получать украинцы

Первую пенсию – солидарную – пока никто не отменяет. Украинцам и в дальнейшем выплачивать пенсию из Пенсионного фонда в зависимости от размера заработной платы и стажа. Чтобы рассчитать свою будущую пенсию нужно умножить коэффициент страхового стажа на официальную заработную плату (за весь период страхового стажа или за 60 месяцев подряд). Украинские пенсионеры получают от 1 769 до 17 690 гривен ежемесячной пенсии по солидарной системе.

Вторая пенсия – накопительная – будет сначала скорее бонусом к основной пенсии. Для того чтобы такая пенсия была, повысят налоги: ЕСВ – до 24%, а НДФЛ – до 20% вместо 22 и 18% соответственно.

Такие детали обнародовала председатель профильного комитета Галина Третьякова в интервью LIGA.net.

Интересно, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что накопительная система не будет предусматривать никаких дополнительных выплат со стороны населения. "Обсуждается следующий вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузку ни для фирмы, ни для человека; еще 2% берем по НДФЛ", – рассказал Денис Шмыгаль.

ЕСВ – это единый социальный взнос. То есть именно та доля налогов, которая идет на пенсии. В 2020 году его размер – 22% от зарплаты или минимум 918 гривен 6 копеек.



НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Это общегосударственный налог, взимаемый с доходов. Доля НДФЛ колеблется от 5% до 18% в зависимости от видов дохода.

Вместе с тем именно Галина Третьякова инициировала законопроект №2683, которому уже более года, но он так и не дошел до голосования. Вместе с Кабмином депутаты разработали обновленный законопроект №2683-д. Вероятно, некоторые из положений в первом варианте примут в будущем законе.

В окончательной редакции законопроект сформируют только после того, как свои выводы предоставят Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также НБУ,

– объяснила Третьякова.

3 варианта получения своих пенсионных накоплений:

единовременная выплата 100% накоплений;

ускоренные выплаты: разбиение суммы на ежемесячные платежи в течение 5-10 лет;

пожизненное содержание. Это фиксированные ежемесячные выплаты.

Накопительную пенсию можно унаследовать, если человек застрахован.

Почему необходимо перейти на систему накопительных пенсий

В Украине уже давно хотят перейти к этой системе, но демографические прогнозы заставляют законодателей спешить, иначе будущие пенсионеры останутся без пенсий.

В Украине каждый четвертый – пенсионер. По данным Пенсионного фонда на начало 2020 было 11,3 миллиона пенсионеров. Пока их меньше чем трудоспособного населения, но в ближайшие годы это соотношение изменится. В Украине быстрый темп "старение нации".

Сейчас больше налогоплательщиков, уплачивающих взносы в Пенсионный фонд, чем пенсионеров, которые из этих взносов получают пенсии. Однако по прогнозам, уже к 2040 доля пенсионеров станет выше за долю плательщиков, а в 2050 пенсионеров будет уже на 21% больше, чем плательщиков этих взносов.

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В 2020 году дефицит Пенсионного фонда составил более 13 миллиардов гривен. При том, что Пенсионный фонд имел всего 281 миллиард гривен собственных средств. Остальные 184 миллиарда получили из госбюджета.

Если сейчас из-за низких пенсий, Украине приходится все время дофинансировать Пенсионный фонд, то понятно, что при таких прогнозах денег не будет даже для того, чтобы обеспечить пенсионеров минимальными выплатами. Поэтому переход к системе добровольных взносов является не только модернизацией пенсионной системы в Украине, но и необходимым шагом.

Однако не все согласны, что переход к накопительной системе является правильным шагом именно в Украине из-за отсутствия надлежащих условий. В частности эксминистр социальной политики Андрей Рева назвал это аферой века. Подробнее об этом читайте в "Афера века: эксминистр Рева о внедрении второго уровня пенсионной системы".

О каком накопления идет речь? Ну хорошо, соберете вы 100 млрд в негосударственные пенсионные фонды. 7% сразу заберут на администрирование. На минуточку, это 7 млрд грн в год ... Далее что? В ценные бумаги будут вкладываться эти средства? Покажите хоть одну структуру, которая присутствует на фондовом рынке Украины 20 лет. Назовите, хоть одну! Никакой нет,

– убежден эксперт.

Чтобы сумма, которую украинцы откладывают, не утратила в цене из-за инфляции и девальвации, необходимо, чтобы фонды эти деньги инвестировали в разного рода активы. Сейчас в Украине это направление слабо развито и высокорисковое.