В России самое сильное подорожание соли с 2006 года

Согласно данным Росстата, цена соли поднялась с 13,8 до 17,07 рубля за один килограмм. В апреле соль подорожала на 32% по сравнению с тем же месяцем 2021 года: с 13,9 до 18,3 рубля за 1 килограмм.

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Сообщается, что в феврале 2022 года средняя цена соли в рознице равнялась 14,9 рубля. Российские пропагандистские СМИ пишут, что цены на соль росли быстрее уровня продовольственной инфляции, которая составила 18% в целом к году и 20,5% в апреле.

В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что цены выросли из-за ажиотажного спроса в начале весны.

Пропагандисты напомнили, что в прошлый раз соль дорожала столь активно во время так называемого "соляного кризиса". В 2006 году цены на соль в России выросли с 5 – 6 до 50 рублей за 1 килограмм на фоне слухов о прекращении поставок из Украины из-за конфликта вокруг цен на газ.

В России растут цены на соль на фоне дефицита

Самое большое в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" остановило работу из-за боевых действий в Донецкой области. 90% соли в Украине добывалось Государственным предприятием "Артемсоль" в городе Соледар Донецкой области.

Поэтому в Украине уже заметен дефицит продукции. Также предприятие занималось экспортом соли в разные уголки Европы.

Из-за дефицита соли Дрогобычская солеварня увеличила свои мощности. Теперь предприятие намерено получать до 53 – 55 тонн соли.

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