В 2020 году произошло резкое сокращение транзита через Украину российского газа – на примерно 38%. Но с начала 2021 года "Газпром" сократил транзит через Украину еще почти на треть.

О резком сокращении транзита российского газа в своем фейсбуке рассказал глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Интересно Украина может получить американский сжиженный газ из Хорватии

Если в конце декабря 2020 года через нашу страну ежесуточно транзитом шло 180 миллионов кубометров газа, то уже в начале января 2021 года этот показатель сократился до 130 миллионов.

Оператор газотранспортной системы Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома",

– рассказал Сергей Макогон.

Как снизился объем транзита в 2020 году

В целом за прошлый год Украина транспортировала в Европу 55,8 миллиарда кубометров газа.

Это на 38% меньше, чем было в 2019 году – 89,6 миллиарда кубометров.