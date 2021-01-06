Россия еще больше сократила транзит газа через Украину
В 2020 году произошло резкое сокращение транзита через Украину российского газа – на примерно 38%. Но с начала 2021 года "Газпром" сократил транзит через Украину еще почти на треть.
О резком сокращении транзита российского газа в своем фейсбуке рассказал глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
Интересно Украина может получить американский сжиженный газ из Хорватии
Если в конце декабря 2020 года через нашу страну ежесуточно транзитом шло 180 миллионов кубометров газа, то уже в начале января 2021 года этот показатель сократился до 130 миллионов.
Оператор газотранспортной системы Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома",
– рассказал Сергей Макогон.
Как снизился объем транзита в 2020 году
- В целом за прошлый год Украина транспортировала в Европу 55,8 миллиарда кубометров газа.
- Это на 38% меньше, чем было в 2019 году – 89,6 миллиарда кубометров.
Почему снижаются объемы транзита?Прежде всего из-за строительства газопроводов в обход Украины. В 2020 году Россия начала поставлять в обход Украины газ в Турцию, Болгарию и Сербию.
В 2020 году была еще одна веская причина – снижение спроса Европейского Союза на российский газ, в том числе и в условиях пандемии и карантинных ограничений, а также из-за значительных запасов газа в европейских хранилищах.
Кроме того, в 2021 году предусмотрено и снижение транзита по контракту. Если на 2020 год Украина и Россия договаривались о 65 миллиардах кубометров, то уже на нынешний – о 40 миллиардах.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter