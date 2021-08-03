Как сократился объем проблемных кредитов за первое полугодие 2021 года

В Национальном банке Украины рассказали, что объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился с января по июнь 2021 года на 25 миллиардов гривен. Также сократилась за этот период доля неработающих кредитов.

Доля неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов (NPL) сократилась с января по июнь с 41% до 37,2%, то есть на 3.8 процентных пунктира, что является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.

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Доля кредитных портфелей в банках всех групп

Также в НБУ рассказали, что качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, а лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Поэтому доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп.

Государственные банки с начала года сократили объемы неработающих кредитов почти на 15 миллиардов гривен, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.

Как изменилась доля неработающих кредитов