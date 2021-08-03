Как сократился объем проблемных кредитов за первое полугодие 2021 года

3 августа 2021 , 11:53
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Источник:

фейсбук НБУ

В Национальном банке Украины рассказали, что объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился с января по июнь 2021 года на 25 миллиардов гривен. Также сократилась за этот период доля неработающих кредитов.

Доля неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов (NPL) сократилась с января по июнь с 41% до 37,2%, то есть на 3.8 процентных пунктира, что является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии. 

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Напомним, что в 2020 году доля неработающих кредитов в банках снизилась на 7,4 процентных пунктира до 41%

Доля кредитных портфелей в банках всех групп

Также в НБУ рассказали, что качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, а лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Поэтому доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп.

Государственные банки с начала года сократили объемы неработающих кредитов почти на 15 миллиардов гривен, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.

Как изменилась доля неработающих кредитов 

Обратите внимание! В Минфине 25 марта рассказывали, что по итогам 2020 года  портфель NPL сократился на 22%, или на 87 миллиардов гривен

Почему для Украины важно снижение доли NPL

Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Регулятор отметил, что это является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ. 

Напомним, что 2 августа руководство МВФ утвердило выделение средств странам для восстановления после COVID-19, Украина получит 2,7 миллиарда гривен. Однако, у Украины есть еще программа с МВФ в рамках соглашения stand-by по которой мы можем получить деньги, если будут проведены определенные реформы. 

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Автор: Дар'я Вереньова