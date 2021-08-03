Доля неработающих кредитов
Доля неработающих кредитов (NPL) сократилась с января по июнь с 41% до 37,2%, то есть на 3.8 процентных пунктира, что является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.
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Доля кредитных портфелей в банках всех групп
Государственные банки с начала года сократили объемы неработающих кредитов почти на 15 миллиардов гривен, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.
Как изменилась доля неработающих кредитов
Почему для Украины важно снижение доли NPL
Напомним, что 2 августа руководство МВФ утвердило выделение средств странам для восстановления после COVID-19, Украина получит 2,7 миллиарда гривен. Однако, у Украины есть еще программа с МВФ в рамках соглашения stand-by по которой мы можем получить деньги, если будут проведены определенные реформы.
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