Ощадбанк до 2024 года будет стремиться достичь:

прогнозной чистой прибыли – около 4,2 миллиарда гривен;

доходности на капитал – около 15%;

– соотношение расходов к доходам – ​​менее чем 65%;

– уровень неработающих активов предполагается, что сократится до 10%.

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Заместитель Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук рассказал, что одним из приоритетов правительства является реформирование государственного банковского сектора.

Одобрение Стратегии развития Ощадбанка обеспечит его надлежащее функционирование, будет способствовать эффективному управлению, защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера,

– прокомментировал Драганчук.

Также Стратегией определены уменьшения Сбербанком уровня операционных расходов и просмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций.

Диджитализация Ощадбанка

Диджитализация Ощадбанка до 2024 года охватывает завершения процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечения конкурентной скорости запуска новых продуктов.

Кроме того, предполагается присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций к капиталу Ощадбанка,

– говорится в сообщении.