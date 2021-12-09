Как будет сокращаться госдолг Украины до 2024 года: Кабмин утвердил стратегию

Кабинет министров утвердил стратегию сокращения госдолга Украины до 50,8% в 2022 году и до 47% в 2024 году. Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

Как будет сокращаться госдолг

Прямой государственный долг Украины по итогам 2021 года будет снижен до 56,9% ВВП, а к 2024 году – до 47%, сообщил министр финансов Сергей Марченко, представляя стратегию управления госдолгом до 2030 года на заседании правительства в четверг.

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Среди показателей достижения цели (в стратегии – 24 канал), в частности, снижение госдолга к ВВП к концу 2024 года до 47%, а также увеличение долга, номинированного в национальной валюте до 51%,

– рассказал Марченко.

Выплаты по госдолгу до конца года

В ноябре Украина должна выплатить 48,41 миллиарда гривен (по внутреннему долгу – 41,14 миллиарда гривен, по-внешнему – 7,27 миллиарда гривен).

Украина должна выплатить 48,41 миллиарда гривен (по внутреннему долгу – 41,14 миллиарда гривен, по-внешнему – 7,27 миллиарда гривен). В декабре выплаты составят 37,06 миллиарда гривен (по внутреннему долгу – 34,27 миллиарда гривен, по-внешнему – 2,79 миллиарда гривен).

Всего за 2021 год выплаты по госдолгу составят 593,89 миллиарда гривен.

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