Соглашение по эмбарго на российскую нефть может быть заключено в течение нескольких недель, – фон дер Ляен

Европа пытается ввести эмбарго на российскую нефть. Получить положительное решение Еврокомиссия надеется уже в ближайшие недели.

Эмбарго российской нефти может оказаться чрезвычайно мощным ударом по экономике российских оккупантов. Европа пытается сделать все возможное, чтобы нанести его как можно скорее.

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Когда будет решение по эмбарго

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что решение об эмбарго на российскую нефть удастся согласовать уже в ближайшее время. Об этом она сообщила на Экономическом форуме в Давосе.

Мы упорно над этим работаем, это вопрос нескольких недель. Важно сделать так, чтобы Путин не смог найти обходные пути, чтобы мы потом не покупали ту же российскую нефть, но у кого-то и по более высокой цене. Мы хотим это сделать невозможным,

– сказала президент Еврокомиссии.

Также Европа хочет заставить Россию заплатить часть денег, необходимых для восстановления Украины. На эти же нужды планируется привлечь арестованные у россиян счета.

"Это очень непростая задача, юридически очень нетривиальная. Но мы над этим работаем и надеемся на успех", – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, эмбарго российской нефти должно войти в шестой пакет санкций Европы против России. Наиболее ярым противником этого решения является Венгрия – она шантажирует ЕС и требует компенсации в случае принятия решения.