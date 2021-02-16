Денис Шмигаль заверил, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом не будут пересматривать. В планах лишь внесение изменений в несколько ее приложений.

В интервью изданию глава правительства рассказал, что "само соглашение пересматривать, конечно, не будут". Ее ратифицировали, поэтому она и дальше будет действовать.

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Шмыгаль уточнил, что пересмотр и внесение изменений в приложения к соглашению не требуют ратификации ни европейского, ни украинского парламентов. Сейчас именно они находятся на повестке дня.

Вопрос "промышленного безвиза"

Среди основных – приложения о так называемом "промышленном безвизе", это элемент расширения всеобъемлющей зоны свободной торговли,

– отметил премьер.

В нем есть 25 принципиальных положений, по 18 из них в течение 2020 года уже состоялись рабочие совещания и достигнуты договоренности.

Премьер уточнил, что по остальным 7 еще работают. Он надеется, что в течение 2021 – 2022 годов удастся достичь согласия и по этим положениям. "А мы в конце подпишем все необходимые приложения о полном промышленном безвизе", – пояснил Шмыгаль.

Вопросы квот и пошлины

Также сейчас продолжается пересмотр приложения № 29, в котором говорится о квотах и пошлинах.

Я не могу вам сегодня сказать, насколько будут увеличены те или иные квоты и, соответственно, уменьшены пошлины, это всеобъемлющий процесс,

– заявил глава правительства.

Он обратил внимание, что этот процесс направлен на то, чтобы в результате обеспечить полноценную торговлю с Европой.

Вскоре организуют соответствующие рабочие группы на базе Министерства экономики, торговых представителей.

Премьер подчеркнул, что не ожидает "безнадежных кейсов". Украина готова к нюансам в разных отраслях, однако предчувствия проблем нет.

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Обратите внимание! Ранее в ЕС заявили, что начинают пересмотр Соглашения об ассоциации. В частности, ее части о торговле товарами.