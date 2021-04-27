В Украине малообеспеченные семьи имеют право на социальную помощь от государства, которая предоставляется в денежном формате. В Министерстве социальной политики рассказали, что ее размер зависит от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.

Социальная помощь

Малообеспеченной семьей считается та, где среднемесячный совокупный доход ниже, чем прожиточный минимум для семьи.

Прожиточный минимум:

определяется для каждой семьи индивидуально, на что влияет ее состав,

регулируется соответствующим законом для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения.

Читайте также Тарифы на газ в мае: какая цена у разных поставщиков

Социальная помощь назначается, если лица за которых вычитаются доходы:

оплатили сами или за них уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев; ухаживали за детьми до достижения ими трехлетнего возраста или за детьми, нуждающимися в уходе в течение определенного времени, который определен врачебно-консультативной комиссией (не более чем до достижения ими шестилетнего возраста) и детьми, имеющими различные недостатки, расстройства, инвалидность и так далее; ухаживали за лицами, достигшими 80-летнего возраста; оказывали социальные услуги по уходу в соответствии с законодательством.

Прекращение выплат

Украинцы могут потерять выплаты в связи с несколькими ниже упомянутыми обстоятельствами. Заметим, что выплаты прекращаются сразу с момента выявления правонарушения.

Потерять государственную социальную помощь семья может, если:

семья скрыла, или подала намеренно неверные данные о доходах и имущественном положении, для получения помощи; семья изменила место жительства; произошли обстоятельства, исключающие выплату социальной помощи (в частности, смерть одинокого лица); уполномоченный представитель семьи подаст заявление, в связи с чем выплаты прекращаются с месяца, который следует за месяцем его подачи, если иное не оговорено заявлением.

Кто не имеет права на помощь

Социальная помощь не назначается семьям, если:

Имеются трудоспособные лица, которые не работают

То есть, если в составе семьи есть трудоспособные лица, которым исполнилось 18 лет и они не работают, не проходят военную службу, не получают образование, не зарегистрированные в центре занятости как безработные или как ищущие работу, суммарно более трех месяцев в течение периода, за который учитываются доходы, то автоматически не имеют права на помощь от государства.

Осуществляется покупка

Если лица, входящие в состав малообеспеченной семьи, в течение 12 месяцев перед обращением за назначением государственной социальной помощи осуществили покупку, оплата которой превышает 50 тысяч гривен. Исключением является только оплата медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг.

В собственности семьи есть еще одно жилье

Если в собственности малообеспеченной семьи есть вторая квартира или дом. Исключением является только жилье, расположенное на временно оккупированной территории, или жилье которое непригодно для проживания, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения.

В собственности семьи более одного транспортного средства

Законом предусмотрено, что если в собственности малообеспеченной семьи есть больше чем один автомобиль, транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, с даты выпуска которого прошло менее 15 лет, то в выплатах семьи будет отказано.