В Чехии проживают почти 200 тысяч украинцев. Они равны с чехами, имеют право на социальные выплаты на детей и другие бонусы.

Источник: 24 канал

Кто может получить субсидии и соцвыплаты

На выплату государственной социальной поддержки имеют право как граждане Чехии, так и украинцы, которые там проживают. Журналисты 24 канала проанализировали чешский Закон No 117, который регулирует социальные выплаты, и подготовили самое важное.

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Получить социальные выплаты могут те, кто:

Имеет право на постоянное проживание в Чехии или другой стране ЕС;

Проживает в Чехии более года;

Имеет разрешение на длительное пребывание в Чехии.

Украинцы в Чехии: кто они?

Около 150 тысяч украинцев легально работают и проживают в Чехии и составляют самую большую диаспору в этой стране. Однако вместе с заробитчанами эта цифра куда выше. Чехия – одна из самых популярных стран для украинцев, которые ездят на сезонные заработки. Обычно это поля и стройка.

Помощь на ребенка

Если семья в Чехии зарабатывает меньше чем 2,4 прожиточного минимума, то имеет право на ежемесячное пособие, которое зависит от возраста ребенка.

Как считать доход?

Допустим в семье есть двое взрослых и двое детей дошкольного возраста. Считают сколько зарабатывают оба родителя, а прожиточный минимум семьи – это сумма прожиточного минимума на каждого члена семьи, в том числе детей. Обратите внимание, что как и в Украине, в Чехии прожиточный минимум для разных категорий населения разный.

В 2021 выплаты на ребенка следующие:

до 6 лет – 500 крон;

от 6 до 15 лет – 610 крон;

от 15 до 26 лет – 700 крон.

С 1 апреля выплаты могут вырасти как и количество получателей.

Пособие по родам

В Чехии получают помощь только на первого и второго ребенка. В 2021 году за первого ребенка выплачивают 13 тысяч чешских крон (17 тысяч гривен), а за второго – 10 тысяч крон (13 тысяч гривен).

Если женщина родила двойню, то получает 23 тысячи крон (30 тысяч гривен), а на следующего ребенка помощи уже не предусмотрено.

Пособие при родах назначается лишь тем семьям, которые имеют совокупный доход менее 2,7 прожиточного минимума на семью.

Интересно, что женщины, которые во время беременности не могут выполнять свою работу из-за угрозы здоровья в связи с беременностью или их за это перевели на другую должность с меньшей зарплатой, то они могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию до нескольких тысяч крон.

Родительская помощь

Общий размер родительской помощи составляет 300 тысяч крон (390 тысяч гривен). Эти деньги могут выплачивать в течение 4 лет или скорее, если этого пожелают родители. При этом родители могут работать и получать зарплату. На выплату родительского пособия это не повлияет.

Родительская помощь будет увеличена до 300 000, но она будет предназначена только для новорожденных детей. Это мотивирующая мера для увеличения рождаемости,

– заявила председатель профильного министерства Яна Малачова.

Право на родительскую помощь имеет каждый. И такие выплаты начинают поступать сразу после завершения пособия при родах и декретного отпуска. Если таковых не было – то сразу после рождения ребенка.

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Помощь на жилье

В 2021 году в Чехии для некоторых также вырастет размер пособия на жилье из-за увеличения нормативной стоимости жилья. Он зависит от таких факторов:

Тип жилья (аренда, собственность);

Количество людей, которые фактически проживают в квартире;

Среднемесячный доход за последний квартал;

Средние расходы на жилье (аренда, коммуналка).

Кто получит помощь?

Имеет жилье или договор об аренде;

Расходы на жилье превышают 30% чистого дохода (в Праге 35% дохода);

В то же время эти 30% дохода не могут быть выше нормативных расходов на жилье.

Раз в 3 месяца необходимо предоставлять соответствующие документы, подтверждающие ваши расходы на жилье и доход.

Помощь на жилье в Чехии критикуют из-за того, какое социальное неравенство она создает. Система несправедлива по отношению к тем, кто живет в одиночку в крупных городах. В то же время жилищной помощью злоупотребляют люди с достаточным доходом, арендуя дорогое жилье.

Другие социальные выплаты

Пособие по безработице

Украинцы с правом на постоянное проживание могут претендовать на пособие по безработице, если официально работали в течение последних 12 месяцев.

Помощь на погребение

Если умирает человек, который имел право на постоянное проживание в Чехии, то его родственник или близкий может получить 5 тысяч крон (6 500 гривен) в течение года.

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Размер прожиточного минимума 2021

Почти все социальные выплаты привязаны к прожиточному минимуму. Поэтому для самостоятельного подсчета выплат, которые вы можете ожидать, стоит знать размеры прожиточного минимума.

Для иностранца, который рассматривается, как отдельное лицо – прожиточный минимум в месяц составляет – 3 860 крон.



Для иностранца, который рассматривается вместе с другими лицами, доли прожиточного минимума рассматриваются по очереди: для первого лица – 3 550 крон, для каждого последующего, не являющегося ребенком – 3 200.

Для детей прожиточный минимум в 2021: