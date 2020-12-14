В Польше проживают больше миллиона украинцев. Они на уровне с поляками имеют право на социальные выплаты на детей и другие бонусы.

В первую очередь воспользоваться соцвыплатами могут поляки. Однако украинцы, которые имеют вид на жительство в Польше, и даже в отдельных случаях заробитчане, которые официально трудоустроены, тоже имеют такое право. В материале Экономики 24 рассказываем, какие соцвыплаты предусмотрели в 2021 году.

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Детские выплаты в 2021

Программа 500+

Если вы официально работаете в Польше, а ваш несовершеннолетний ребенок ходит в польскую школу, университет или другое учебное заведение, вы можете рассчитывать на ежемесячную помощь в размере 500 злотых (3 800 гривен), сообщает Gazeta.pl со ссылкой на правительство.

Для этого необходимо написать заявление, предварительно взяв справку из школы. Заявление можно подать через сайт ZUS. Обратите внимание, что его нужно подавать каждый год, поскольку программа автоматически не продлевается.

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Это государственная программа медицинского страхования. Каждый человек, который работает в Польше, ежемесячно отчисляет из своей заработной платы определенную сумму. Это страхование покрывает лечение в случае болезни человека или его несовершеннолетних детей, которые также проживают в Польше.

Поэтому, если ребенок живет в Польше, его можно добавить в программу страхования, подав соответствующее заявление работодателю.



Помощь оказывают только тем, кто официально работает или имеет карту поляка

Wyprawka szkolna 300+

Украинцы, которые имеют карту поляка (вид на жительство), могут раз в год получить 300 злотых (2 300 гривен) для покупки необходимых школьных принадлежностей для своих детей. Для этого нужно заполнить соответствующую форму в онлайн банкинге.

Bon turystyczny / Туристический бонус

Это новая программа, которую ввели в 2020 году из-за пандемии. Каждая семья, которая имеет детей, может оформить туристический бонус в размере 500 злотых (3 800 гривен) на 1 ребенка и использовать его на отдых с детьми исключительно на территории Польши. Оформить бонус можно на сайте ZUS. Программа будет действовать до 2022 года.

Налоговые льготы и скидки

Ulga podatkowa / Налоговая льгота

Налоговую льготу могут получить трудоустроенные родители несовершеннолетних детей или студентов до 25 лет, которые не работают. К тому же необязательно, чтобы дети проживали в Польше с вами: они могут быть в Украине или любой другой стране.

Обратите внимание, что предприниматели, для которых действует фиксированная ставка налога 19% не могут рассчитывать на эту льготу, объясняют на сайте Pitax.pl.

Размер льготы зависит от величины упаченных налогов, а также количества детей.

Один или два ребенка – 1 112 злотых на ребенка (8 500 гривен);

на ребенка (8 500 гривен); Третий ребенок – 2 тысячи злотых (15 200 гривен);

(15 200 гривен); Четвертый ребенок – 2 700 злотых (20 600).

То есть, это та сумма денег, которую вам вернут из уплаченных вами налогов.

Как получить налоговую льготу в Украине читайте в нашем материале Украинцы могут вернуть часть налогов: как и за что.

Нулевой налог

Молодежь в Польше до 26 лет может не платить налог для физических лиц (РІТ). Таких в Польше примерно 2 миллиона.

Однако это касается только тех, чей годовой доход не превышает 85,5 тысяч злотых (более 650 тысяч гривен). Налог для таких лиц должен был составлять 18%.

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Украинцы в Польше: кто они

В Польше по состоянию на 2019 год проживали 1,27 миллиона украинцев. Это 3,5% населения Польши. Эти данные получили благодаря исследованию со смартфонами, сообщает Gazeta Wyborcza. Среди людей, которые имеют польскую сим-карту, определили, кто имеет меню на украинском или русском языке и хотя бы раз в год пользуется с украинской сети.

Украинцы в Польше / Наше Слово

Польша привлекает украинцев не только на постоянное проживание, но и на сезонные подработки, во время которых количество заробитчан может достигать 2 миллионов. Однако далеко не все из них работают официально, а значит и не могут рассчитывать на социальные выплаты и льготы.