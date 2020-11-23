В Италии официально проживают почти 240 тысяч украинцев. Они равны с итальянцами имеющими право на социальные выплаты и другие бюджетные бонусы.

Кто может получить субсидии

В первую очередь воспользоваться субсидиями могут итальянцы. Однако украинцы, имеющие вид на жительство в Италии, также имеют такое право. В материале 24 канала рассказываем какие соцвыплаты предусмотрели в бюджете-2021.

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Детские выплаты в 2021

Выплаты на новорожденных

И богатые, и бедные итальянцы или украинцы с правом на проживание смогут получить финансовую помощь на новорожденного или усыновленного ребенка, однако размер будет зависеть от доходов.

Семьи с низким доходом (до 7 тысяч евро в год) – 160 евро в месяц в течение года;

в месяц в течение года; Семьи со средним доходом (от 7 до 25 тысяч в год) – 120 евро в месяц;

в месяц; Родители с высоким доходом (от 25 тысяч евро) – 80 евро в месяц.

Если для родителей это второй ребенок, то суммы на 20% выше. Об этом сообщает The Italian Times со ссылкой на проект бюджета-2021.



Доплаты в Италии за новорожденных зависят от доходов родителей / Pexels

Для финансовой помощи нужно обратиться в INPS с соответствующим заявлением.

Бонус на детсад

Родители в 2021 году в Италии могут отдать ребенка в детский сад за бюджетные средства. Государство компенсирует до 3 тысяч евро за год за ребенка

Кроме того, родители смогут и сами остаться дома с ребенком, ведь в 2021 году они будут иметь 7 дополнительных дней освобождения от работы по уходу за ребенком.

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Содержание детей

С июля 2021 года родителям в Италии будут выплачивать пособие на содержание детей, так называемые алименты. Размер таких выплат колеблется от 50 евро до 250 евро за каждого ребенка в возрасте до 21 года, находящегося на иждивении родителей.

Бонусы на покупку и ремонт

Транспорт

Итальянцы и украинцы с правом на проживание могут купить велосипед или самокат и получить так называемый кэшбек от государства в размере 60% от минимальной суммы в 500 евро.

Жилищные бонусы

Сделали ремонт – получите 50% от расходов обратно. Важно, что эти деньги отдадут не из бюджета, а по налогу, который уплатили непосредственно вы – а именно налогу на прибыль. Максимальная сумма ремонта 96 тысяч евро на каждое помещение.

То же самое с покупкой крупной бытовой техники, а также дверями и окнами. Можно рассчитывать на 50% кешбека.

Если надумали ремонтировать фасады домов, то можно получить скидку на налоги в размере 90% от потраченных денег.

Помощь в поисках работы

В Италии около 11,5% молодежи (25-35 лет) являются безработными, по данным Statista. Чтобы улучшить ситуацию правительство Италии в 2021 году предлагает полное освобождение работодателей от уплаты контрибутов (пенсионных взносов) на три года. Единственное условие-не увольнять новых работников в течение 9 месяцев.

Поскольку безработица среди женщин выше, чем среди мужчин, правительство предлагает увольнять работодателей, которые примут на работу безработных женщин, от уплаты контрибутов, если такая сумма не достигает 6 тысяч евро в год.

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Украинцы в Италии: кто они

По официальным данным Министерства внутренних дел Италии, по состоянию на 2019 год 239 424 граждан Украины имеют действительные разрешения на проживание в Италии, как сообщает Посольство Украины. Украинцы занимают четвертое место среди общин на территории Италии и составляют 6,3% всех граждан, которые не являются членами ЕС. Преимущественно украинцы в Италии – это женщины (78,8%) со средним возрастом 46 лет, проживающие на севере страны.



Украинская диаспора в Италии в 2013 / Фото из социальных сетей

В Италии зарегистрировано более 100 ассоциаций украинских общин. Кроме этого на территории Италии функционируют 26 украинских воскресных школ. Италия привлекает украинцев не только на постоянное проживание, но и на сезонные подработки.