Прожиточный минимум на детей в 2022 году

Прожиточный минимум вырастет еще в декабре. Предполагается, что с 1 декабря размер выплат для детей до 6 лет составит 2 100 гривен, а на детей от 6 до 18 лет вырастет до 2 618 гривен.

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Размер прожиточного минимума в следующем году вырастет вдвое, согласно проекту бюджета-2022 : в июле и декабре.

Для детей до 6 лет : с 1 июля будет составлять 2 201 гривна, с 1 декабря – 2 272 гривны.

Для детей от 6 до 18 лет : с 1 июля – 2 744 гривны, с 1 декабря – 2 833 гривны.

Также он вырастет и для других социальных и демографических групп, начиная с 1 декабря этого года. С динамикой роста выплат более подробно можно ознакомиться в инфографике.

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство

Пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство составляет два с половиной прожиточных минимума, зависящего от возраста ребенка.

Для детей до 6 лет размер выплат будет составлять:

С 1 декабря 2021 года – 5 250 гривен;

С 1 июля 2022 года – 5502,5 гривны;

С 1 декабря 2022 года – 5680 гривен.

На детей от 6 до 18 лет предусмотрели более высокие выплаты:

С 1 декабря 2021 года – 6545 гривен;

С 1 июля 2022 года – 6 860 гривен;

С 1 декабря 2022 года – 7 082,5 гривны.

Денежная помощь на детей-сирот или лишенных родительской опеки предусматривается в том же размере, что и для детей из полных семей / Фото Unsplash

Важно! На детей, имеющих инвалидность, социальные выплаты будут составлять не 2,5 прожиточных минимума, а 3,5. Поэтому опекун будет получать в декабре 7 350 на ребенка в возрасте до 6 лет и 9 163 гривны, если ему от 6 до 18 лет.

На какие выплаты могут рассчитывать матери одиночки

Для материй, которые сами воспитывают ребенка, размер социальных выплат (помощь от государства) рассчитывается индивидуально . Это разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена.

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Выплаты беременным женщинам

Кто может рассчитывать на выплаты

Каждая беременная в Украине женщина может рассчитывать на декретные выплаты. Однако продолжительность такого оплачиваемого отпуска отличается. Женщины, которые ожидают одного ребенка, могут рассчитывать на 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после), а если женщина вынашивает более одного ребенка – отпуск продлится 140 дней (по 70 дней до и после родов).

Если речь идет о женщинах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, они могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Размер декретных выплат

Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы (обратите внимания – официальной). Рассчитывают сколько женщина заработала за последние 12 месяцев и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет платой за один день декретного отпуска.

Женщины-ФОПы тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. У них также размер выплат зависит от дохода.

Женщины, которые не работают, также могут обращаться за декретными выплатами. В таком случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Мы посчитали каким будет размер пособия в следующем году.

Выплаты при рождении ребенка

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с Кабмином инициировал в этом году законопроект №5585 об увеличении размера выплат при рождении малыша. Он предусматривает, что с 1 января 2022 года помощь будет составлять 50 тысяч гривен:

первая выплата – 25% от суммы (12,5 тысячи гривен);

далее равными частями (10 тысяч 41 гривна) в течение 36 месяцев;

с 2023 года будет проводиться ежегодная индексация выплат.

Также законопроект №5585 предусматривает сохранение помощи в виде "пакета малыша", который можно получить в течение 30 дней после рождения ребенка. Но заметьте, если законопроект не рассмотрят, то со следующего года выплаты останутся по-прежнему – 41 280 гривен.

Пакет малыша

Начиная с июля 2022 года пакет малыша можно получить в денежной или натуральной форме . Если новоиспеченные родители или опекуны ребенка выберут первый вариант, то смогут получить деньги только при условии, что они пойдут на ребенка.

Одноразовую финансовую помощь в размере 5 тысяч гривен перечислит государство сразу на специальную социальную карточку Приватбанка.

Рассчитаться картой "пакет малыша" можно только за конкретную группу товаров, в безналичной форме и в магазинах, являющихся участниками проекта "Монетизация единовременной натуральной помощи", или купить товары в интернет-магазине "Мамалыш".

На что можно потратить деньги:

гигиенические средства и косметика, детское питание, одежда и обувь для ребенка, детская посуда, предметы, предназначенные для ухода за новорожденным, постельные принадлежности, коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша, игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.

Пакет малыша можно получить, как в денежной, так и в натуральной форме / Фото Unsplash

Какую сумму можно получить вместо "пакета"

Пакет малыша составляет не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет. То есть семья, выбравшая денежную, а не натуральную форму "пакета" может рассчитывать на минимум:

с 1 декабря 2021 года – 6 300 гривен,

с 1 июля 2022 года – 6 603 гривен,

с 1 декабря 2022 года – 6 816 гривен.

Кто может получить пакет малыша

Родители новорожденного.

В случае отсутствия родителей получателем единоразового государственного пособия могут стать усыновители, патрональные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного.