Прожиточный минимум на детей в 2022 году
Прожиточный минимум вырастет еще в декабре. Предполагается, что с 1 декабря размер выплат для детей до 6 лет составит 2 100 гривен, а на детей от 6 до 18 лет вырастет до 2 618 гривен.
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Размер прожиточного минимума в следующем году вырастет вдвое, согласно проекту бюджета-2022: в июле и декабре.
- Для детей до 6 лет: с 1 июля будет составлять 2 201 гривна, с 1 декабря – 2 272 гривны.
- Для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля – 2 744 гривны, с 1 декабря – 2 833 гривны.
Также он вырастет и для других социальных и демографических групп, начиная с 1 декабря этого года. С динамикой роста выплат более подробно можно ознакомиться в инфографике.
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство
Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство составляет два с половиной прожиточных минимума, зависящего от возраста ребенка.
Для детей до 6 лет размер выплат будет составлять:
- С 1 декабря 2021 года – 5 250 гривен;
- С 1 июля 2022 года – 5502,5 гривны;
- С 1 декабря 2022 года – 5680 гривен.
На детей от 6 до 18 лет предусмотрели более высокие выплаты:
- С 1 декабря 2021 года – 6545 гривен;
- С 1 июля 2022 года – 6 860 гривен;
- С 1 декабря 2022 года – 7 082,5 гривны.
Денежная помощь на детей-сирот или лишенных родительской опеки предусматривается в том же размере, что и для детей из полных семей / Фото Unsplash
На какие выплаты могут рассчитывать матери одиночки
Для материй, которые сами воспитывают ребенка, размер социальных выплат (помощь от государства) рассчитывается индивидуально. Это разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена.
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Выплаты беременным женщинам
Кто может рассчитывать на выплаты
Каждая беременная в Украине женщина может рассчитывать на декретные выплаты. Однако продолжительность такого оплачиваемого отпуска отличается. Женщины, которые ожидают одного ребенка, могут рассчитывать на 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после), а если женщина вынашивает более одного ребенка – отпуск продлится 140 дней (по 70 дней до и после родов).
Если речь идет о женщинах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, они могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.
Размер декретных выплат
Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы (обратите внимания – официальной). Рассчитывают сколько женщина заработала за последние 12 месяцев и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет платой за один день декретного отпуска.
Женщины-ФОПы тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. У них также размер выплат зависит от дохода.
Женщины, которые не работают, также могут обращаться за декретными выплатами. В таком случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Мы посчитали каким будет размер пособия в следующем году.
Выплаты при рождении ребенка
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с Кабмином инициировал в этом году законопроект №5585 об увеличении размера выплат при рождении малыша. Он предусматривает, что с 1 января 2022 года помощь будет составлять 50 тысяч гривен:
- первая выплата – 25% от суммы (12,5 тысячи гривен);
- далее равными частями (10 тысяч 41 гривна) в течение 36 месяцев;
- с 2023 года будет проводиться ежегодная индексация выплат.
Также законопроект №5585 предусматривает сохранение помощи в виде "пакета малыша", который можно получить в течение 30 дней после рождения ребенка. Но заметьте, если законопроект не рассмотрят, то со следующего года выплаты останутся по-прежнему – 41 280 гривен.
Пакет малыша
Начиная с июля 2022 года пакет малыша можно получить в денежной или натуральной форме. Если новоиспеченные родители или опекуны ребенка выберут первый вариант, то смогут получить деньги только при условии, что они пойдут на ребенка.
Рассчитаться картой "пакет малыша" можно только за конкретную группу товаров, в безналичной форме и в магазинах, являющихся участниками проекта "Монетизация единовременной натуральной помощи", или купить товары в интернет-магазине "Мамалыш".
На что можно потратить деньги:
- гигиенические средства и косметика,
- детское питание,
- одежда и обувь для ребенка,
- детская посуда,
- предметы, предназначенные для ухода за новорожденным,
- постельные принадлежности,
- коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша,
- игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.
Пакет малыша можно получить, как в денежной, так и в натуральной форме / Фото Unsplash
Какую сумму можно получить вместо "пакета"
Пакет малыша составляет не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет. То есть семья, выбравшая денежную, а не натуральную форму "пакета" может рассчитывать на минимум:
- с 1 декабря 2021 года – 6 300 гривен,
- с 1 июля 2022 года – 6 603 гривен,
- с 1 декабря 2022 года – 6 816 гривен.
Кто может получить пакет малыша
- Родители новорожденного.
- В случае отсутствия родителей получателем единоразового государственного пособия могут стать усыновители, патрональные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного.