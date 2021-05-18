О сделке государственной нефтяной компании Азербайджана с "Роснефтью" издание пишет со ссылкой на слова официального представителя SOCAR Ибрагима Ахмедова.
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Детали сделки SOCAR и "Роснефти"
По словам Ахмедова, азербайджанская компания намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговли.
С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписали многостороннее соглашение, предусматривающее право поставки произведенных компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы,
– отметил представитель SOCAR
Он также добавил, что сейчас стороны согласовывают объем и сроки предусмотренных операций.
Ситуация с поставками нефтепродуктов в Украину
- С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, прекратила поставки продукции на украинский рынок – один из крупнейших партнеров компании, Wexler, сообщил, что прекращает поставлять российское дизтопливо.
- В Минэкономики прошло совещание с представителями топливного рынка. На ней стороны заверили, что риска дефицита пока нет, а прежние поставки от Proton Energy заместят альтернативными источниками.
- Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо. А это может приводить к завышению цен для потребителей.
- Кроме того, в мае Украина может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, что совпадает с остановкой в поставках с заводов российской "Роснефти".