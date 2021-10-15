В 2021 году закачка газа будет происходить дольше. Ведь необходимо создать больше запасов голубого топлива.

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С начала октября запасы потратили в таких странах как:

Венгрия;

Нидерланды;

Польша;

Словакия.

Обратите внимание! Общий уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг отметки 78,09%.

Ситуация в 2020 году была совсем другой. Тогда хранилища имели рекордный объем газа. Его накопили за 2 теплые зимы.

Позиция Еврокомиссии

Еврокомиссия считает объем запасов газа в хранилищах достаточными, чтобы пройти зиму, если не произойдет ничего непредвиденного.

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, ПХГ до начала зимнего сезона заполнены на меньше, чем средний показатель на этот период.

В Европе – энергетический кризис: коротко