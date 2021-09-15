Снова новый рекорд: цена на газ в Европе превысила 840 долларов
15 сентября 2021 , 10:29Читати новину українською
Источник:Лондонская биржа ICE
Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд. Биржевая цена ресурса достигла отметки в 842,5 доллара за тысячу кубометров.
Стоимость газа на европейском рынке продолжает расти, а 15 сентября в очередной раз превысила исторический максимум.
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Очередной рекорд на рынке газа в Европе
Согласно данным биржи, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти 842,5 доллара за тысячу кубометров или 68,995 евро за мегаватт в час, учитывая текущий обменный курс евро к доллару.
По состоянию на 9:28 стоимость газа немного упала в цене, достигнув 68,3 доллара.
Причины роста цен на газ
- Стоимость газа увеличивается на фоне низких запасов ресурса в подземных хранилищах Европы.
- Другой причиной роста цен называют отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.
Реакция мира на эти тенденции
- Глава EnergyScan Жульен Хоарау заметил, что рост цен на газ начался летом, когда спрос на него был низким. Из-за этого он прогнозирует, что Европу ждет суровая зима.
- В администрации США считают, что энергетической безопасности Европы грозит нехватка газа зимой 2022 года.
- Экс-исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта убежден, что именно Россия виновник роста цен на газ. Он объяснил это намерениями Кремля "поставить всю Европу в "стойло".