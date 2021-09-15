Снова новый рекорд: цена на газ в Европе превысила 840 долларов

Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд. Биржевая цена ресурса достигла отметки в 842,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейском рынке продолжает расти, а 15 сентября в очередной раз превысила исторический максимум.

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Очередной рекорд на рынке газа в Европе

Согласно данным биржи, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти 842,5 доллара за тысячу кубометров или 68,995 евро за мегаватт в час, учитывая текущий обменный курс евро к доллару.

По состоянию на 9:28 стоимость газа немного упала в цене, достигнув 68,3 доллара.

Причины роста цен на газ

Стоимость газа увеличивается на фоне низких запасов ресурса в подземных хранилищах Европы.

Другой причиной роста цен называют отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Реакция мира на эти тенденции