Снова из-за "Газпрома": цена газа в Европе превысила 1 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на "голубое топливо" в Европе снова взлетели вверх. Стоимость тысячи кубометров газа превысила 1900 долларов. Вероятно, что это – результат решений компании "Газпром".

Стоимость фьючерсов на газ на европейских газовых площадках превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. Таковы данные на время открытия торгов 20 декабря

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В конце прошлой недели цена опустилась ниже 1600 долларов

Рост на бирже ICE составил больше 10%. В конце прошлой недели стоимость тысячи кубов опустилась ниже отметки 1600 долларов. В Европе была оттепель, поэтому температура повысилась.

"Газпром" сократил бронирование

СМИ называют несколько причин нынешнего скачка цен. В частности речь идет о заявлениях руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохана Хоммана относительно сроков запуска российского газопровода "Северный поток-2". Хоманн предположил, что раньше второй половины 2022 года сертификации ожидать не стоит.

Также вероятно, что стоимость газа поднялась из-за действий "Газпрома". Как пишет Интерфакс, корпорация сократила бронирование газопровода "Ямал – Европа". На сутки 20 декабря заказали всего 3,8 миллиона кубометров – а это всего лишь чуть больше 4% пропускной способности магистрали.

Как заверила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пока опасности для отопительного сезона в Европе нет. Однако все зависит от непогоды – морозы могут внести свои коррективы.

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Коротко о росте цен на газ в Европе:

Осенью стоимость в Европе "голубого топлива" побила рекордные показатели.

В октябре цена тысячи кубометров газа превысила 2 тысячи долларов.

В декабре стоимость газа снова пошла вверх.

По состоянию на 13 декабря текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки в 62,41% от их максимальной вместимости.

Смотрите о том, как "Газпром" хочет прогнуть под себя Европу шантажом: