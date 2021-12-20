Стоимость фьючерсов на газ на европейских газовых площадках превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. Таковы данные на время открытия торгов 20 декабря
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В конце прошлой недели цена опустилась ниже 1600 долларов
Рост на бирже ICE составил больше 10%. В конце прошлой недели стоимость тысячи кубов опустилась ниже отметки 1600 долларов. В Европе была оттепель, поэтому температура повысилась.
"Газпром" сократил бронирование
СМИ называют несколько причин нынешнего скачка цен. В частности речь идет о заявлениях руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохана Хоммана относительно сроков запуска российского газопровода "Северный поток-2". Хоманн предположил, что раньше второй половины 2022 года сертификации ожидать не стоит.
Также вероятно, что стоимость газа поднялась из-за действий "Газпрома". Как пишет Интерфакс, корпорация сократила бронирование газопровода "Ямал – Европа". На сутки 20 декабря заказали всего 3,8 миллиона кубометров – а это всего лишь чуть больше 4% пропускной способности магистрали.
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Коротко о росте цен на газ в Европе:
- Осенью стоимость в Европе "голубого топлива" побила рекордные показатели.
- В октябре цена тысячи кубометров газа превысила 2 тысячи долларов.
- В декабре стоимость газа снова пошла вверх.
- По состоянию на 13 декабря текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки в 62,41% от их максимальной вместимости.
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