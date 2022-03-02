Снять наличные с карты теперь можно в любой сети магазина или на АЗС

Банкам в период войны стало тяжело осуществлять инкассацию наличных денег в торговых сетях и наполнять кэшем банкоматы. Теперь снять наличные с карты украинцы могут в любом сетевом магазине или на АЗС.

Как снять наличные с карты

Для того чтобы снять средства с карты нужно прийти в любую крупную торговую сеть, продовольственную или сеть АЗС со своей картой, на которой есть безналичные средства. Там вам выдадут наличные деньги в сумме до 6 тысяч гривен, списав их одновременно с вашего карточного счета. Однако можно снять и большую сумму, просто нужно повторить процедуру несколько раз.

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Если вам нужно снять больше, то вы просто повторяете эту операцию – снова и снова. В итоге проблема решена с двух сторон,

– говорится в сообщении Палийчук.

Так как тысячи инкассаторов ушли защищать Украину, банкам стало труднее осуществлять инкассацию и наполнять банкоматы наличными. "Национальный Банк нашел элегантный и одновременно эффективный выход из ситуации", – написала пресс-секретарь партии "Слуги народа" Юлия Палийчук.

С одной стороны сети магазинов не требуют инкассации наличных денег вырученной от продажи товаров и отдают наличные деньги гражданам. С другой стороны, гражданам не нужно искать банкоматы, которые все труднее и сложнее наполнять кэшем,

– подчеркнула "слуга".

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