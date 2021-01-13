На закрытом заседании в Верховной Раде поговорили о тарифах. Председатель парламента Дмитрий Разумков собрал премьер-министра Дениса Шмыгаля, исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева и руководителей парламентских фракций и групп.

На совещании Шмигаль рассказал о желании сделать государственное регулирование на период карантина в виде ограничения максимальной цены – 6,99 гривны за кубический метр. О деталях заседания рассказал в эфире 24 канала председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Детали заседания

Также проходят переговоры с международными партнерами, в частности с Международным валютным фондом. Но пока решения и ответа МВФ нет.

Более того, будут внедрены льготы в виде субсидии на электроэнергию,

– рассказал Железняк.

Вопросы коммуникации

Как отметил нардеп, правительство провалило коммуникацию. Некоторые политические и финансово-промышленные группы заманивают людей, вводят их в заблуждение.

Внеочередное заседание

Также обсудили вопросы внеочередного заседания. Но пока, чтобы уладить этот вопрос, от Верховной Рады срочных решений не требуется.

Правительство не исключает, что на ближайшей пленарной неделе будут новые кадровые решения. "Поэтому скорее всего мы увидим повторное голосование за господина Витренко в январе этого года", – сказал Железняк.

По электроэнергии

Что касается электричества, правительство хочет дать механизм в виде монетизации субсидии вместо отмененной льготы. По увеличению денег на субсидии в Госбюджете-2021 – Кабмин пока рассчитывает, что 36 миллиардов гривен будет достаточно.

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