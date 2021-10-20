Снижение будет резким, – Герус о ценах на газ в Украине

В Украине фиксируют перепады цен на газ, которые двигаются в сторону роста. Однако уже зимой в стране можно ожидать их снижения.

Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он пояснил, что сейчас в подземных газохранилищах – 18,5 миллиардов кубов газа – это примерно столько, сколько и планировали.

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"Физически наличие газа в стране есть и будет, чтобы использовать для отопления населения, различных учреждений и для производственных нужд на разных предприятиях", – рассказал Андрей Герус.

Перепады цен на газ

Однако в вопросе цены газа ситуация пока действительно непростая. Есть большая волатильность – это перепады цен, в соответствующем случае – перепады в сторону роста, пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ.

Эта ситуация, по всем прогнозам, по так называемым форвардам и фьючерсам – когда контракты заключаются на 3 – 4 месяца вперед, на какую – то будущую дату – показывает, что в конце зимы уже будет падение цен. Снижение цен будет довольно резкое,

– рассказал Андрей Герус.

Он добавил, что сейчас продолжается анализ ситуации вокруг цены на газ. В частности, пытаются урегулировать ситуацию для населения, чтобы спокойно пережить зиму.

"Урегулирован так, чтобы несмотря на то, что на рынках цена газа 32 – 35 (гривен – 24 канал), для населения она зафиксирована на уровне 7,90. И это будет до мая следующего года (2022 – 24 канал), она будет неизменна", – сказал Герус.

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