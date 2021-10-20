Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он пояснил, что сейчас в подземных газохранилищах – 18,5 миллиардов кубов газа – это примерно столько, сколько и планировали.
Обратите внимание Этой зимой в Украине впервые не будет госрегулирования цен на газ, – Витренко
"Физически наличие газа в стране есть и будет, чтобы использовать для отопления населения, различных учреждений и для производственных нужд на разных предприятиях", – рассказал Андрей Герус.
Перепады цен на газ
Однако в вопросе цены газа ситуация пока действительно непростая. Есть большая волатильность – это перепады цен, в соответствующем случае – перепады в сторону роста, пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ.
Эта ситуация, по всем прогнозам, по так называемым форвардам и фьючерсам – когда контракты заключаются на 3 – 4 месяца вперед, на какую – то будущую дату – показывает, что в конце зимы уже будет падение цен. Снижение цен будет довольно резкое,
– рассказал Андрей Герус.
Он добавил, что сейчас продолжается анализ ситуации вокруг цены на газ. В частности, пытаются урегулировать ситуацию для населения, чтобы спокойно пережить зиму.
"Урегулирован так, чтобы несмотря на то, что на рынках цена газа 32 – 35 (гривен – 24 канал), для населения она зафиксирована на уровне 7,90. И это будет до мая следующего года (2022 – 24 канал), она будет неизменна", – сказал Герус.
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Ситуация вокруг газа в Украине: последние новости
- 20 октября в правительстве приняли создание специальных счетов для операторов газораспределительных систем. Решение поддержали с целью урегулирования задолженности облгазов перед Оператором ГТС.
- В первой половине октября из-за поставок газа ряд областей и городов Украины объявили чрезвычайную ситуацию. Соответствующие решения, по словам премьера Дениса Шмыгаля, были техническими и позволили быстрее выполнить меморандум с "Нафтогазом".
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что зимой не будет действовать государственное регулирование цен на газ.