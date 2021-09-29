СНБО не обращался к НБУ относительно "банкопада" 2014 – 2017 годов

Недавно Алексей Данилов заявил, что СНБО будет рассматривать дело "банкопада". Мол, власть хочет знать, как случилось так, что финучреждения обанкротились, а олигархи обогатились.

Впрочем, пока официальных обращений в Национальный банк Украины не поступало. Такое заявление в СМИ сделал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

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Дело "банкопада" и СНБО

По словам Юрия Гелетия, о проверке информации НБУ относительно "банкопадов" он видел только в СМИ. Поэтому реакции НБУ относительно проверки нет.

Видел эти заявления в СМИ, однако официальных обращений от СНБО по этому поводу мы не получали,

– сказал Гелетий.

Внутри сентября секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме YES Brainstorming заявил, что Совбез будет исследовать вопрос "банкопада". По его словам, это должно было произойти по поручению Зеленского.

Следующий кейс, который может рассматриваться в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, по поручению Президента, это, как так случилось, что денег нет, а олигархи дополнительные появились после, скажем так, "банкопада" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичным,

– отметил Данилов.

"Банкопад" в 2014 – 2017 годах: кратко