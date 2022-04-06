Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська. Пока единого механизма, как это сделать, нет.

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Наша цель – покрыть все убытки за счет российских денег, а не международных дотаций или украинского бюджета,

– говорит Малюська.

Каким образом выплатят репарации

Одним из вариантов является добровольное согласие России на выплату компенсаций. Малюська говорит, что этот вопрос уже поднимали на переговорах, но пока без конкретики.

на выплату компенсаций. Малюська говорит, что этот вопрос уже поднимали на переговорах, но пока без конкретики. Другим вариантом является передача замороженных российских активов нашими международными партнерами.

Мировой опыт

США заморозили резервы правительства Афганистана и перевели их на другой счет для помощи народу страны. В Иране заблокировали счета для выплат компенсаций пострадавшим. Однако, по словам Малюськи, это были случаи внутри страны, а Украине нужен другой механизм.

Как получить замороженные российские активы

Чтобы Украина получила российские деньги, страны, где есть эти замороженные счета, должны принять закон о процедуре передачи денег. Над этим уже работают США, Канада и страны Восточной Европы.

"Здесь есть сложность. Почти все страны полностью или частично хранят деньги центробанков в активах США. Это будет первый прецедент, когда США передаст лежащие на хранении деньги другой стране. Это очень аккуратный момент, потому что у других стран могут возникнуть вопросы о хранении их денег", – объясняет Малюська.

В настоящее время рассматривается передача денег через международные организации ("Красный крест" или UniSafe). Украина настаивает, чтобы деньги передали напрямую на отдельные счета.

Когда Украина получит деньги

Министр юстиции предполагает, что первые выплаты Украина может получить до конца лета, но никаких дат наши международные партнеры еще не называли.

Пока что планируют репарации за счет резервов Центробанка и Фонда национального благосостояния. Напомним, что резервы Центробанка насчитывали около 630 миллиардов долларов до начала войны. Уже 60% (350 миллиардов долларов) из них заморожены.

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