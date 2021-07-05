Что известно о проектах
Покупка / продажа биткоина
Первый проект над которым работает monobank, предусматривает интеграцию с криптобиржей. Банк анонсировал карту в биткоинах, благодаря которой клиент сможет удобно и прозрачного покупать и продавать биток, рассказал Гороховский.
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Судя по релизу, разработка проекта завершена, а ориентировочная дата релиза назначена на июль этого года. Однако, руководство ждет согласования НБУ, после чего проект смогут запустить.
E-sim
Еще один проект от monobank, разработка которого на завершающем этапе – e-sim. "Глубокая интеграция с мобильным оператором. Все будет просто и красиво, – написал Гороховский". Ориентировочное время релиза: август 2021 года.
Эквайринг
Анонсировал Гороховский и проект, касающийся эквайринга. Основатель банка назвал его "эквайринг здорового человека". "Прекрасный, удобный дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя, – рассказывает Гороховский". На проект клиентам следует ожидать в июле – августе 2021 года, поскольку он сейчас в статусе активной разработки.
Что такое ЭквайрингЭквайринг (англ. Acquiring) – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством в самом заведении.
Данные из Википедии .
Обратите внимание, 18 мая 2021 года НБУ сообщил, что подписал меморандум с Visa и Mastercard, который предусматривает постепенное снижение комиссии интерчейндж (межбанковской комиссии).
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Акции
Monobank сейчас активно работает и над разработкой проекта, что касается глубокой интеграции с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Возможно, уже этой осенью клиенты банка, благодаря проекту, смогут покупать акции таких компаний как Google, Facebook, Tesla и другие.