Смогут ли ФЛП из областей, которые вышли из красной зоны, получить 8 тысяч
ФЛП и наемные работники из регионов, которые уже вышли из красной карантинной зоны, также могут рассчитывать на 8 тысяч гривен компенсации. Выплаты можно будет получить один раз в 2021 году.
Источник:24 канал
Об этом во время брифинга заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, комментируя право ФЛП на карантинные выплаты.
Читайте также Зеленский призвал ФЛП активнее подавать заявки для получения 8 тысяч гривен
Получат ли деньги предприниматели из регионов, вышедших из красной зоны
Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, проживающие или осуществляющие деятельность в регионах, в которых были или есть введены карантинные ограничения красной зоны именно государственной комиссией,
– отметил Музыченко.
По словам заместителя министра, регионы, которые в феврале – марте 2021 года вошли в красные зоны карантина, но впоследствии оттуда вышли, "также имеют право на получение помощи".
Музыченко уточнил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в тех областях, которые сейчас находятся в красных зонах.
Он также напомнил, что выплаты можно получить 1 раз в течение 2021 года.
Помощь ФЛП от государства: кратко
- 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен.
- Повторные выплаты ввели после поручения Владимира Зеленского. Соответствующий закон вступил в силу 9 апреля.
- Помощь ФЛП и наемные работники, пострадавшие из-за жесткого карантина, могут получить также от местных властей. Однако размер выплат будут определять на местах.
Советуем ознакомиться Карантинные выплаты: как получить 8 тысяч для ФЛП
Поделиться новостью