ФЛП и наемные работники из регионов, которые уже вышли из красной карантинной зоны, также могут рассчитывать на 8 тысяч гривен компенсации. Выплаты можно будет получить один раз в 2021 году.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, комментируя право ФЛП на карантинные выплаты.

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Получат ли деньги предприниматели из регионов, вышедших из красной зоны

Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, проживающие или осуществляющие деятельность в регионах, в которых были или есть введены карантинные ограничения красной зоны именно государственной комиссией,

– отметил Музыченко.

По словам заместителя министра, регионы, которые в феврале – марте 2021 года вошли в красные зоны карантина, но впоследствии оттуда вышли, "также имеют право на получение помощи".

Музыченко уточнил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в тех областях, которые сейчас находятся в красных зонах.

Он также напомнил, что выплаты можно получить 1 раз в течение 2021 года.

Помощь ФЛП от государства: кратко

24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен.

Повторные выплаты ввели после поручения Владимира Зеленского. Соответствующий закон вступил в силу 9 апреля.

Помощь ФЛП и наемные работники, пострадавшие из-за жесткого карантина, могут получить также от местных властей. Однако размер выплат будут определять на местах.

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